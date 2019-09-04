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04.09.2019 12:33
Рубрика: В мире

В посольстве РФ рассказали о россиянах, остающихся на задержанном танкере

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Власти Ирана разрешили отпустить семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, который ранее был задержан иранскими военными, остальные моряки остаются на судне для его обслуживания в случае выхода в море. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

"Мы можем подтвердить информацию о том, что иранские власти по запросу компании-судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа. Решение принято в связи с тем, что эти семеро могут безболезненно оставить судно, а оставшиеся 16 членов экипажа смогут обеспечить нормальное функционирование корабля в случае необходимости его выхода в море", - рассказал дипломат.

СМИ сообщили, куда направляется освобожденный иранский танкер Adrian Darya

По его словам, среди отпущенных один гражданин России, являющийся электромехаником судна.

"Посольство сообщило иранским властям о своей готовности забрать российского гражданина из порта Бендер-Аббас, перевезти его в Тегеран для последующей отправки в Москву. Однако члены экипажа по контракту связаны с судовладельцем определенными финансовыми обязательствами и в связи с этим сейчас основные варианты, которые прорабатываются - это отправка членов экипажа либо в Дубай, либо в Мумбай. Всем этим занимается непосредственно компания-судовладелец", - сообщил Ганенко.

Фото: AP Photo/Farah Abdi Warsameh
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Дипломат подтвердил, что российская дипмиссия готова в любой момент подключиться, чтобы оказать помощь российскому гражданину.

Напомним, военные Ирана задержал британский танкер Stena Impero 19 июля в Ормузском проливе. Тегеран объяснил это нарушением судном норм международного морского права. Танкер не реагировал на сигнал бедствия иранских рыбаков, кроме того, он следовал без включенных транспондеров. Позже было установлено, что на Stena Impero находятся трое российских граждан. Речь идет о двух вторых механиках и одном электромеханике.

 

 

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