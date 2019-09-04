В Роскачестве рассказали об идеальном завтраке для школьника

Эксперты Роскачества объяснили, почему каждое утро ребёнка нельзя начать с готовых завтраков и какой завтрак считается полноценным.

Отмечается, что среди основных минусов готовых завтраков - высокое содержание сахара. После их употребления резко увеличивает уровень глюкозы в крови и начинается активная выработка инсулина. Таким образом, частое употребление сухих завтраков может спровоцировать развитие ожирения, сахарного диабета, нарушение работы кишечника, аллергию.

Так что кормить детей сухими завтраками - сладкими хлопьями, шариками - можно не чаще одного-двух раз в неделю, и давать их можно в небольших количествах.

Покупая сухие завтраки, лучше выбирать такие, что содержат мало сахара и много клетчатки. Например, быстрорастворимые каши, а не сформированные звездочки или колечки.

При этом надо помнить, что каши, которые для готовности нужно просто залить кипятком, хуже традиционных - чем измельчённые зерно, тем менее одно полезно. Да и ребёнок после таких каш проголодается через 1,5-2 часа, а после традиционной каши - через три-пять часов.

Также специалисты отмечают, что любимые детьми глазированные сырки тоже не очень полезны. В них много сахара, жира, ароматизаторов. Покупая их, лучше выбирать продукцию с коротким составом, молочным, а не растительным жиром и коротким сроком годности.

Самый сбалансированный и полезный завтрак - это каша, ее детям можно есть каждый день. В овсяной, гречневой, ячменной, кукурузной кашах много минералов и витаминов, а вот манка обладает невысокой питательной ценностью. Лучше для детей кашу варить на молоке.

Чередовать каши можно с творожными (сырники, запеканки, ленивые вареники) и яичными (омлет, яйца с хлебом из цельного зерна) завтраками. Стоит добавить в рацион ягоды, фрукты и овощи.

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