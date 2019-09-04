В Роскачестве рассказали об идеальном завтраке для школьника

Новости

СМИ: Пилоты упавшего на Ставрополье Су-25УБ могли погибнуть 08:50
Пятизвездочный отель на Камчатке появится в начале 2021 года 08:47
АвтоВАЗ сделал макет обновленной Lada Vesta 08:45
Самолет вернулся в аэропорт Воронежа из-за проблем с шасси 08:44
Корветы "Громкий" и "Совершенный" обстреляли "врагов" в Тихом океане 08:38
Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян 08:32
На ВЭФ выбрали самую красивую девушку Дальнего Востока 08:12
Под Волгоградом водитель легковушки протаранил автобус с пассажирами 08:10
Режим свободного порта могут распространить на Забайкалье 08:08
Первая партия молока отправилась из Приморья в Китай 07:49
Вуэльта помогла обнаружить плантацию марихуаны 07:37
Путин и Моди отправились на "Звезду" на катере "Ураган" 07:21
Минтранс: За полгода авиабилеты подорожали на 7 процентов 07:20
Димитров стал соперником Медведева в полуфинале US Open 07:12
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека 07:04
Скворцова: В России началась вакцинация новым препаратом от гриппа 07:01
На ВЭФ объявили об участии роботов в Олимпиаде-2020 06:50
Погоду в Москве испортит июльская гроза 06:42
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора 06:16
Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана 06:14
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике 05:57
Петропавловск-Камчатский сделают "умным городом" 05:55
Участник ВЭФ: Каждый пятый смартфон заражен вирусами 05:45
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз 05:31
Якутия и "РусГидро" создадут единую теплоснабжающую организацию 05:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
Искусственный интеллект поможет избегать ошибок при диагностике рака
04.09.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали об идеальном завтраке для школьника

Текст: Марина Гусенко
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Эксперты Роскачества объяснили, почему каждое утро ребёнка нельзя начать с готовых завтраков и какой завтрак считается полноценным.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Как маскируют фальсификат среди мясомолочных продуктов

Отмечается, что среди основных минусов готовых завтраков - высокое содержание сахара. После их употребления резко увеличивает уровень глюкозы в крови и начинается активная выработка инсулина. Таким образом, частое употребление сухих завтраков может спровоцировать развитие ожирения, сахарного диабета, нарушение работы кишечника, аллергию.

Так что кормить детей сухими завтраками - сладкими хлопьями, шариками - можно не чаще одного-двух раз в неделю, и давать их можно в небольших количествах.

Покупая сухие завтраки, лучше выбирать такие, что содержат мало сахара и много клетчатки. Например, быстрорастворимые каши, а не сформированные звездочки или колечки.

Фото: iStock
Почти 40% "доширака" в мире съедают в Китае

При этом надо помнить, что каши, которые для готовности нужно просто залить кипятком, хуже традиционных - чем измельчённые зерно, тем менее одно полезно. Да и ребёнок после таких каш проголодается через 1,5-2 часа, а после традиционной каши - через три-пять часов.

Также специалисты отмечают, что любимые детьми глазированные сырки тоже не очень полезны. В них много сахара, жира, ароматизаторов. Покупая их, лучше выбирать продукцию с коротким составом, молочным, а не растительным жиром и коротким сроком годности.

Самый сбалансированный и полезный завтрак - это каша, ее детям можно есть каждый день. В овсяной, гречневой, ячменной, кукурузной кашах много минералов и витаминов, а вот манка обладает невысокой питательной ценностью. Лучше для детей кашу варить на молоке.

Чередовать каши можно с творожными (сырники, запеканки, ленивые вареники) и яичными (омлет, яйца с хлебом из цельного зерна) завтраками. Стоит добавить в рацион ягоды, фрукты и овощи.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин и Моди отправились на "Звезду" на катере "Ураган"
Посольство РФ удивила позиция Болгарии в отношении исторической выставки
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике