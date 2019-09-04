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04.09.2019 19:07
Рубрика: Экономика

Не личное дело

Минэкономразвития предложило ослабить регулирование тайны связи
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
В России хотят изменить подход к регулированию тайны связи. Такой законопроект разработало минэкономразвития. В результате некоторые частные сведения могут стать доступны третьим лицам.
Содержание звонков и сообщений по-прежнему будет относиться к тайне связи, следует из проекта. Фото: Павел Смертин/ ТАСС Содержание звонков и сообщений по-прежнему будет относиться к тайне связи, следует из проекта. Фото: Павел Смертин/ ТАСС
Содержание звонков и сообщений по-прежнему будет относиться к тайне связи, следует из проекта. Фото: Павел Смертин/ ТАСС

Операторы связи обещают, что пользователям это не навредит, а вот с мошенниками позволит бороться гораздо эффективнее.

Как отмечают разработчики поправок, судебная практика сложилась таким образом, что к тайне связи стало относиться не только содержание сообщений, которые передают пользователи по сетям связи, но и разного рода технологические данные. Например, IP-адреса, координаты местоположения базовых станций, к которым подключаются устройства абонентов. Соответственно, на эту информацию распространяется запрет на передачу третьим лицам.

Участились случаи мошенничеств при установке "умных" электросчетчиков

Поправки в Закон "О связи" призваны изменить ситуацию: они предлагают все, что не относится к содержанию сообщений или телефонных переговоров, не считать тайной связи.

Из текста самого законопроекта следует, что речь может идти, например, о дате и времени оказания услуги связи, продолжительности телефонных переговоров, абонентских номерах, уникальных кодах идентификации абонентов - всех тех сведениях, которые известны оператору "в связи с исполнением договора об оказании и в иных случаях". Если законопроект примут, операторы смогут делиться этими сведениями, и это не будет считаться нарушением тайны связи.

Когда абонент совершает звонок, по сети связи передаются данные IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - уникальный номер сим-карты или IMEI (International Mobile Equipment Identity), то есть уникальный номер абонентского устройства. Это чисто технические сведения, которые никак не разглашают содержание разговора. Однако судебная практика действительно пошла по такому пути, что сейчас эти данные считаются тайной связи. В то же время смена номера IMSI или IMEI может потенциально свидетельствовать о мошеннических действиях, пояснил "РГ" представитель "МегаФона".

Фото: depositphotos.com
Нотариусы смогут оформлять электронные доверенности

Простой пример: злоумышленники получают по поддельной доверенности дубликат сим-карты. Если ее пускают в ход, это можно отследить по изменению номера IMSI. Или другая ситуация: преступники крадут телефон с сим-картой, вставляют ее в другое устройство и похищают деньги с чужого банковского счета. Оператор связи может фиксировать изменение данных IMEI и теоретически передавать эту информацию банку или правоохранительным органам для борьбы с мошенниками.

Сейчас это невозможно. Но если поправки будут приняты и операторам разрешат обрабатывать технические данные, ограничение снимется, уточнил собеседник "РГ".

Для борьбы с мошенниками операторы смогут передавать банкам и правоохранителям техническую информацию о звонках и сообщениях, не опасаясь нарушить тайну связи

Указанная инициатива была предложена бизнесом в рамках программы "Цифровая экономика", отметил в свою очередь замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. По его мнению, смягчение регулирования тайны связи также будет способствовать развитию новых цифровых услуг и сервисов, повышению их качества, развитию искусственного интеллекта на базе анализа технологических данных.

Законопроект также уточняет положения, касающиеся получения сведений, составляющих тайну связи, на основании судебного решения. Судебная практика в отношении отказов операторов связи в предоставлении без судебного решения сведений, составляющих тайну связи, органам государственной власти, у которых соответствующие полномочия законодательно не предусмотрены (ФАС, ФНС России, ЦБ РФ), противоречива, указывают авторы поправок. Для выработки единообразного подхода законопроект предусматривает, что передача указанной информации третьим лицам, включая органы государственной власти, осуществляется только на основании судебного решения, за исключением случаев, когда возможность получения сведений в отсутствие судебного решения прямо установлена действующим законодательством.

В Сургуте мошенники выманили у клиентки банка почти миллион рублей

Текст: Юлия Мякишева
В Сургуте 68-летняя женщина перевела мошенникам почти миллион рублей после 40 звонков о несанкционированных списаниях средств. Сообщение о мошенничестве поступило в дежурную часть города накануне, сообщили в пресс-службе полиции Югры.

В телефонном разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка. Женщина знала о случаях мошенничества и несколько раз звонила на "горячую линию", где говорили, что с деньгами все нормально. Несмотря на это, жительница поверила аферистам. И перевела им все имеющиеся средства - почти 970 тысяч рублей. Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Как мошенники бесплатно ездят на такси за чужой счет
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