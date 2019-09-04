Содержание звонков и сообщений по-прежнему будет относиться к тайне связи, следует из проекта. Фото: Павел Смертин/ ТАСС

Операторы связи обещают, что пользователям это не навредит, а вот с мошенниками позволит бороться гораздо эффективнее.

Как отмечают разработчики поправок, судебная практика сложилась таким образом, что к тайне связи стало относиться не только содержание сообщений, которые передают пользователи по сетям связи, но и разного рода технологические данные. Например, IP-адреса, координаты местоположения базовых станций, к которым подключаются устройства абонентов. Соответственно, на эту информацию распространяется запрет на передачу третьим лицам.

Поправки в Закон "О связи" призваны изменить ситуацию: они предлагают все, что не относится к содержанию сообщений или телефонных переговоров, не считать тайной связи.

Из текста самого законопроекта следует, что речь может идти, например, о дате и времени оказания услуги связи, продолжительности телефонных переговоров, абонентских номерах, уникальных кодах идентификации абонентов - всех тех сведениях, которые известны оператору "в связи с исполнением договора об оказании и в иных случаях". Если законопроект примут, операторы смогут делиться этими сведениями, и это не будет считаться нарушением тайны связи.

Когда абонент совершает звонок, по сети связи передаются данные IMSI (International Mobile Subscriber Identity) - уникальный номер сим-карты или IMEI (International Mobile Equipment Identity), то есть уникальный номер абонентского устройства. Это чисто технические сведения, которые никак не разглашают содержание разговора. Однако судебная практика действительно пошла по такому пути, что сейчас эти данные считаются тайной связи. В то же время смена номера IMSI или IMEI может потенциально свидетельствовать о мошеннических действиях, пояснил "РГ" представитель "МегаФона".

Простой пример: злоумышленники получают по поддельной доверенности дубликат сим-карты. Если ее пускают в ход, это можно отследить по изменению номера IMSI. Или другая ситуация: преступники крадут телефон с сим-картой, вставляют ее в другое устройство и похищают деньги с чужого банковского счета. Оператор связи может фиксировать изменение данных IMEI и теоретически передавать эту информацию банку или правоохранительным органам для борьбы с мошенниками.

Сейчас это невозможно. Но если поправки будут приняты и операторам разрешат обрабатывать технические данные, ограничение снимется, уточнил собеседник "РГ".

Для борьбы с мошенниками операторы смогут передавать банкам и правоохранителям техническую информацию о звонках и сообщениях, не опасаясь нарушить тайну связи

Указанная инициатива была предложена бизнесом в рамках программы "Цифровая экономика", отметил в свою очередь замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. По его мнению, смягчение регулирования тайны связи также будет способствовать развитию новых цифровых услуг и сервисов, повышению их качества, развитию искусственного интеллекта на базе анализа технологических данных.

Законопроект также уточняет положения, касающиеся получения сведений, составляющих тайну связи, на основании судебного решения. Судебная практика в отношении отказов операторов связи в предоставлении без судебного решения сведений, составляющих тайну связи, органам государственной власти, у которых соответствующие полномочия законодательно не предусмотрены (ФАС, ФНС России, ЦБ РФ), противоречива, указывают авторы поправок. Для выработки единообразного подхода законопроект предусматривает, что передача указанной информации третьим лицам, включая органы государственной власти, осуществляется только на основании судебного решения, за исключением случаев, когда возможность получения сведений в отсутствие судебного решения прямо установлена действующим законодательством.