В России стартовала прививочная кампания

Не менее 45 процентов россиян планируется в этом году привить от гриппа. Об этом в рамках Восточного экономического форума заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объявила старт всероссийской прививочной кампании.

Попова напомнила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет 5 до 10 процентов населения планеты. А это порядка 1 миллиарда человек. При этом ежегодно регистрируется около 3-5 миллионов случаев осложнений, связанных с гриппом. Каждый год от этого вирусного заболевания в мире погибают до 650 тысяч человек.

В России разработана новая четырехвалентная вакцина против гриппа с дополнительной защитой

Недооценивать коварство гриппа нельзя, подчеркивает Анна Попова. В России с каждым годом люди становятся все более сознательными. Например, в прошлом году прививки от гриппа сделали более 70 миллионов россиян, в том числе 17 миллионов детей. А с 1996 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 195 раз!

Самое оптимальное время для прививок - период с сентября по ноябрь. Чем ближе к зиме, тем быстрее начнет распространяться инфекция. Поэтому прививку целесообразно сделать заранее, чтобы до начала эпидемического подъема заболеваемости успел сформироваться иммунитет. В Роспотребнадзоре напоминают, что в группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями. Всем им в первую очередь стоит посетить поликлинику.

В нынешнем осенне-зимнем сезоне, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Северном полушарии будут распространены такие вирусы гриппа, как A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88). Например, H3N2 более известен, как гонконгский грипп, который поражает в первую очередь органы дыхания и протекает довольно тяжело. Традиционные вакцины против гриппа ("трехвалентные" вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов гриппа - A (H1N1), A (H3N2) и вирус гриппа B. Но сейчас в России уже разработана новая четырехвалентная вакцина против гриппа с дополнительной защитой.

В Роспотребнадзоре при этом подчеркивают, что нельзя один раз уколоться и забыть про вакцинацию на несколько лет. Вирусы постоянно мутируют, поэтому профилактику следует делать ежегодно. Тем более в прикрепленной поликлинике вакцинацию сделают бесплатно. А некоторые работодатели даже на предприятиях организуют вакцинацию.

В то же время некоторые люди после вакцинации начинают чувствовать недомогание. Как объясняют в Роспотребнадзоре, это вполне нормальная реакция организма на чужеродное вещество, которое вводится в ткани. Какое-то время могут беспокоить слабость, мышечная боль, кратковременный подъем температуры до 37 градусов, боль в месте инъекции. Такая реакция может сигнализировать только о том, что организм вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.