Новости

Премьер Испании хочет с 2040 года запретить продажу поддержанных машин 16:26
Экспедиция Северного флота на Земле Франца-Иосифа насчитала 73 моржа 16:23
Безруков предложил облагать западные фильмы в России "мздой" 16:23
На Кубани турист отсудил почти 30 тысяч за травму ноги и порванные брюки 16:20
На Урале на 9 лет осудили водителя, протаранившего людей у пивной 16:16
В Татарстане мужчина утонул в бункере с зерном 16:06
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко 16:04
Эксперты назвали новые китайские автомобили самыми надежными в истории 16:01
На Урале подростков задержали за планирование теракта в школе 15:50
Новая серийная Honda: без зеркал и с пятью экранами в салоне 15:44
В Казани топ-менеджера банка обвинили в хищении 220 млн рублей 15:40
В петербургской подземке рассказали, как пылесосили тоннели 15:37
Под Липецком загорелась свалка на площади 500 квадратных метров 15:36
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье 15:35
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов 15:28
В США около 26 тысяч детей могут выгнать из школ за отказ от прививки 15:26
Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время 15:24
Трехметровую коноплю привезут в "Аптекарский огород" 15:18
Названы самые дорогие перелеты лета 15:15
В Петербурге упростили порядок предоставления земельного капитала 15:14
Подтверждено предсказание Максвелла, сделанное 160 лет назад 15:13
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток 15:01
Geely привезла в Россию еще одну новинку 15:00
Джонсон заявил о возможности внеочередных выборов 15 октября 14:59
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 14:58
Рубрика: Власть

В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР

Текст: Галина Мисливская

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает аморальной попытку министерства иностранных дел Болгарии усомниться в освободительной роли СССР в ходе Второй мировой войны.

Фото: iStock
Минобороны Польши обвинило Москву в отсутствии репараций за II мировую войну

Ранее ведомство опубликовало сообщение, в котором призвало посольство РФ в Софии не настаивать на "сомнительном тезисе" о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением стран Восточной Европы. По словам болгарских дипломатов, профашистское правительство было свергнуто до прихода советских войск, которые, в свою очередь, принесли стране 45 лет тоталитаризма.

В Совфеде с этим категорически не согласны. "Я надеюсь, что президент (Болгарии. - прим. "РГ") скажет, что это недопустимо", - заявил RT Владимир Джабаров. Он назвал "аморальной" подобную трактовку роли СССР во Второй мировой войне и призвал помнить, что "мир Европе принес именно Советский Союз".

Дискуссия развернулась в связи организованной российским посольством в Болгарии выставкой к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которая 9 сентября будет представлена на площадке Российского культурно-информационного центра. "Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы, - говорится на странице посольства в Facebook. - Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР