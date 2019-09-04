В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает аморальной попытку министерства иностранных дел Болгарии усомниться в освободительной роли СССР в ходе Второй мировой войны.

Ранее ведомство опубликовало сообщение, в котором призвало посольство РФ в Софии не настаивать на "сомнительном тезисе" о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением стран Восточной Европы. По словам болгарских дипломатов, профашистское правительство было свергнуто до прихода советских войск, которые, в свою очередь, принесли стране 45 лет тоталитаризма.

В Совфеде с этим категорически не согласны. "Я надеюсь, что президент (Болгарии. - прим. "РГ") скажет, что это недопустимо", - заявил RT Владимир Джабаров. Он назвал "аморальной" подобную трактовку роли СССР во Второй мировой войне и призвал помнить, что "мир Европе принес именно Советский Союз".

Дискуссия развернулась в связи организованной российским посольством в Болгарии выставкой к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которая 9 сентября будет представлена на площадке Российского культурно-информационного центра. "Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы, - говорится на странице посольства в Facebook. - Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией".