В США 14-летний подросток расстрелял всю свою семью

Четырнадцатилетний подросток из штата Алабама сознался в убийстве всей своей семьи из пяти человек. Инцидент произошел в городе Элкмонт.

По данным офиса шерифа округа Лаймстоун, в результате стрельбы три человека скончались на месте. Двое пострадавших с тяжелыми ранениями были госпитализированы, однако врачам не удалось их спасти.

Полиция задержала подростка, который во время допроса сознался в убийстве, пишет РИА Новости. Отмечается, что сейчас молодой человек сотрудничает со следствием в вопросе поиска оружия - он выбросил пистолет из которого расстрелял родных.