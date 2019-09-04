В США около 26 тысяч детей могут выгнать из школ за отказ от прививки

Более 20 тысяч американских детей могут выгнать из школ или даже заставить покинуть штат Нью-Йорк после того, как на фоне эпидемии кори власти ввели запрет на отказ от прививки из религиозных соображений. Об этом сообщает газета The New York Times.

Болезнь охватила Нью-Йорк еще в октябре прошлого года. Большинство заразившихся были выходцами из ортодоксальных иудейских общин, где многих детей не прививают из религиозных соображений. Чтобы хоть как-то побороть заразу, местные власти предпринимали весьма решительные действия: например, в апреле жителей некоторых районов города Нью-Йорка обязали сделать прививку в течение 48 часов, а тем, кто отказывался, грозил штраф в тысячу долларов. Однако это не оказало достаточного действия, потому что от наказания могли "спасти" медицинские противопоказания и религиозные причины. В итоге губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в июне отменил второе из двух послаблений, постановив, что религия больше не должна быть помехой медицине. И теперь 26 тысяч американских детей, чьи родители не могут пойти на вакцинацию ребенка из-за веры, рискуют стать изгоями не только в своих школах, но и в штате.

Примечательно, что в США прививки обязательны для всех школьников, однако религиозные соображения не принимаются во внимание только в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Мэн, Миссисипи и Западная Вирджиния. При этом все же стоит отметить, что и другие штаты стараются быть с этим "построже". Например, в штате Небраска, если ребенок не делает прививку из-за веры, то он должен иметь для этого свидетельство, подписанное уполномоченным законом представителем, подтверждающее, что вакцинация противоречит принципам того или иного вероисповедания, к которому относится учащийся. В штатах Монтана и Делавер для этого требуется нотариальное заверение, а в Орегоне родители могут написать отказ от прививки для ребенка только если перед этим они получили от поставщика медицинских услуг или в результате просмотра онлайн-семинаров специальный сертификат, который подтверждал бы, что они достаточно "образованы" в этой сфере.

Обязательны прививки для школьников не только в США, но и во многих других странах мира. Например, во Франции если родители отказываются прививать ребенка без уважительной на то причины, то им грозит штраф в 30 тысяч евро (почти 2,2 миллиона рублей) или до двух лет лишения свободы. В Италии из-за той же самой эпидемии кори в марте этого года приняли закон, запрещающий непривитым детям посещать школу и детские сады (тех, кто уже ходят, могут просто выгнать). При этом в каждой из этих стран существует свой список обязательных прививок, которые нужно сделать каждому ребенку. Так, к примеру, французские школьники обязаны быть привиты от полиомиелита, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатита B, гриппа, пневмококка и менингококка C, дифтерии, столбняка и полиомиелита.