В США торговая сеть Walmart ограничит продажу оружия и боеприпасов

В США руководство торговой сети Walmart приняло решение прекратить продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей. На такой шаг в компании решили пойти после трагедии со стрельбой в одном из магазинов сети в Эль-Пасо (Техас).

Уточняется, что из продажи исчезнут патроны для охотничьих ружей, которые могут быть применены в магазинах повышенной емкости для боевого оружия. Кроме того, руководство торговой сети решило граничить продажу боеприпасов для короткоствольного оружия, а также отказаться от торговли этим типом стрелкового оружия в штате Аляска.

Это решение руководства Walmart уже осудила Национальная стрелковая ассоциация США, назвав его "постыдным". В организации считают, что торговая сеть поддалась давлению со стороны элит, выступающих против оружия. Однако скоро очереди переместятся из Walmart к другим торговым сетям, "которые выражают более серьезную поддержку фундаментальным американским свободам", - цитирует ТАСС заявление.

По мнению представителей стрелковой ассоциации, действия Walmart не обеспечат большую безопасность. "Вместо того чтобы обвинить преступников, руководство Walmart предпочло подвергнуть репрессиям законопослушных американцев".

Напомним, третьего августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо. Тогда были убиты 22 человека, более 20 посетителей получили ранения. Полиция задержала стрелка.