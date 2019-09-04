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Видео: сделавшего очередную "пластику" Микки Рурка перестали узнавать

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    04.09.2019, 12:40
Текст:   Олег Усков

66-летний американский "оскаровский" номинант Микки Рурк вновь вверг поклонников в шок и трепет - изменившись, как любят писать таблоиды в таких случаях, до неузнаваемости.

Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС
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Актер и сценарист, в какой-то момент решивший стать профессиональным боксером, сделал очередную пластическую операцию. В чем его сложно упрекнуть, пожалуй, - откровенно странная спортивная карьера быстро превратила лицо "красавчика Джонни" в омлет с фрикадельками.

Другое дело, что нож хирурга, под который Микки начал ложиться еще в девяностые, весь этот биопанк не сильно приукрашивает. Если не сказать - наоборот.

В чем можно убедиться из фрагмента, опубликованного на официальном YouTube-канале шоу Good Morning Britain. Рурк появился с его эфире с неизменной карманной собачкой, тросточкой, вновь перекроенным лицом, рассказом о спортивной драме "Рестлер", принесшей ему номинацию, и в ковбойской шляпе.

Комментарии к ролику отключены, но The Sun любезно приводит подборку неодобрительных и язвительных мнений пользователей из соцсетей. Желчно сравнивающих заслуженного артиста со своими пожилыми родственницами женского пола и распекающих врачей клиник пластической хирургии. Которые жадничают и не могут никак честно предупредить Микки, что его вот-вот ждет в данном контексте участь Майкла Джексона. То есть драма чисто гоголевского размаха.

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