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Мадонна заступилась за честь Майкла Джексона

Новости
    08.05.2019, 17:23
Текст:   Олег Усков

Шестидесятилетняя американская певица, актриса и самая влиятельная женщина шоу-индустрии Мадонна впервые высказалась по поводу скандала с предполагаемой педофилией покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона. Вокруг которого вызывал и поднял новую волну истерии недавний масштабный документальный фильм "Покидая Неверленд".

Фото: instagram.com/ parisjackson
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Как заверила Мадонна, передает SkyNews слова певицы, сказанные британскому изданию Vogue, она не из тех людей, кто поддается настроению толпы и готов идти у ней на поводу. Особенно если ор поднимают граждане "с менталитетом линчевателей".  

И, поскольку мы живем в цивилизованном обществе, а не, например, вывернутой наизнанку реальности сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", где все наоборот, человек считается невиновным до тех пор, пока нет его возможной вины доказательств.

А, как мы знаем, за все эти годы так и не было приведено ни одного веского доказательства вины музыканта. И на том суде, что состоялся при жизни Майкла, он был безусловно оправдан по всем выдвинутым против него пунктам обвинений.

При этом Мадонна отметила, что фильм смотреть не стала.

Ранее о ситуации среди прочих высказывались Маколей Калкин, представители Louis Vuitton, Барбра Стрейзанд и Дайана Росс.

Телепремьера фильма "Покидая Неверленд" состоялась в конце января на канале HBO. При этом в России к ленте отнеслись осторожно.

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