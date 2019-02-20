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Вышел первый трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне

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    20.02.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

Канал HBO представил на YouTube первый трейлер скандальной сандэнсовской документалки "Покидая Нетландию" (Leaving Neverland), уже успевшей стать проклятой и заклейменной родными покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона.

Напомним: в четырехчасовой ленте, премьера которой состоялась в прошлом месяце на крупнейшем фестивале независимого кино "Сандэнс", упор сделан на муссирование темы предполагаемых предосудительных отношений Джеко с маленькими мальчиками.

Фото: kinopoisk.ru
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На этот раз сердцем-обличителем выступают два уж ныне взрослых мужа, Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак (40 и 36 лет соответственно), живописующих, как "король" их растлевал, когда они были еще младшими школьниками.

В кадре - пасторальные пейзажи, архивные фото и видео, а также горестные изложения пережитого.

Премьера "Нетландии" состоится на HBO 3 и 4 марта.

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