Возглавляющий сборную России по волейболу Саммелвуо покинул "Кузбасс"

Туомас Саммелвуо, возглавляющий мужскую сборную России по волейболу, ушел с должности главного тренера "Кузбасса", сообщается на официальном сайте кемеровского клуба.

Отмечается, что инициатором разрыва контракта, рассчитанного до конца сезона-2021/22, стал сам специалист.

"Волейбольной клуб "Кузбасс" благодарит Туомаса Саммелвуо за работу и желает успехов на посту главного тренера сборной России", - говорится в сообщении.

Саммелвуо возглавил "Кузбасс" в 2016 году и совмещал работу в кемеровском клубе с должностью главного тренера сборной Финляндии. В прошлом сезоне "Кузбасс" под руководством 43-летнего финна впервые в истории стал чемпионом страны. В марте этого года Саммелвуо был назначен главным тренером сборной России.