Вуэльта помогла обнаружить плантацию марихуаны

Веломногодневка Вуэльта, проходящая в эти дни в Испании, помогла полиции обнаружить большую плантацию марихуаны.

Благодаря съемке гонки с вертолета стражи порядка обнаружили на крыше одного из домов в городе Игуалада настоящую плантацию дурман-травы, сообщает Marca.

Смотря трансляцию, сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить дом, куда потом приехали с обыском. Увиденное их впечатлило. На крыше находчивые хозяева выращивали марихуану. Всего было обнаружено 40 растений.

Теперь незадачливым агрономам грозит тюремное заключение и крупный штраф. А полицейские станут еще более пристально следить за ходом этой престижной гонки.