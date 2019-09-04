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04.09.2019 07:37
Рубрика: Спорт

Вуэльта помогла обнаружить плантацию марихуаны

Текст: Максим Домчев

Веломногодневка Вуэльта, проходящая в эти дни в Испании, помогла полиции обнаружить большую плантацию марихуаны.

Фото: iStock
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Благодаря съемке гонки с вертолета стражи порядка обнаружили на крыше одного из домов в городе Игуалада настоящую плантацию дурман-травы, сообщает Marca.

Смотря трансляцию, сотрудники правоохранительных органов сумели вычислить дом, куда потом приехали с обыском. Увиденное их впечатлило. На крыше находчивые хозяева выращивали марихуану. Всего было обнаружено 40 растений.

Теперь незадачливым агрономам грозит тюремное заключение и крупный штраф. А полицейские станут еще более пристально следить за ходом этой престижной гонки.

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