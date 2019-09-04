Заявление МИД Болгарии в отношении выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которая должна открыться 9 сентября в день окончания Болгарской операции Красной армии, неприятно удивило многих. Напомним, болгарское внешнеполитическое ведомство заявило, в частности, что Красная армия принесла странам Центральной и Восточной Европы "полвека репрессий".

Посольство РФ в Болгарии ответило на своей странице в Facebook, что "выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией".

Дипмиссия пояснила, что на выставке будут размещены копии архивных материалов, которые предоставили фонды Государственного центрального музея современной истории России, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны России, а также Архива внешней политики России. Многие из документов ранее не выставлялись или недавно были рассекречены. В них в том числе говорится о деталях операции Красной Армии по освобождению болгарских городов, а также "Декларация главы болгарской делегации Петра Стайнова на совместном заседании делегаций СССР, Великобритании, США и Болгарии 6 октября 1944 года".

Выставка в Софии не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами

Как рассказали "РГ" в российском посольстве в Софии, это уже не первая российская выставка на тему Второй мировой, проводимая по инициативе Российского исторического общества. Для их проведения была создана рабочая группа во главе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, составлен план мероприятий. В соответствии с этим планом очередная выставка пройдет и в Болгарии. Именно 9 сентября 1944 года считается датой окончательного освобождения Болгарии и прихода к власти правительства Отечественного фронта под руководством Кимона Георгиева.

Между тем

В интервью ТАСС научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков пояснил: . "Вряд ли Болгария существовала сегодня как независимое государство, если бы не ее освобождение от профашистского режима в 1944 году Красной армией. Болгария входила в фашистский блок, помогала Адольфу Гитлеру в оккупации Югославии и Греции, содержала на своей территории немецкие войска и снабжала различными продуктами и материалами нацистскую армию. Неужели Болгария хочет пересмотра итогов войны? Тогда и условия отношения к ней также могут быть пересмотрены. Историческая слепота никогда не способствовала нормальному развитию общества"

Мнение

Петр Искендеров, сотрудник Института славяноведения РАН:

- Заявления МИД Болгарии - это следствие идущей сейчас в Европе дискуссии, приуроченной к 80-летию начала Второй мировой войны. Как показал недавний саммит в польском городе Велюнь, данная тема оказалась очень острой для всех европейских стран. В дискуссии участвуют Евросоюз и США, и понятно, что Болгария не могла остаться в стороне. Из-за, можно сказать, внутрикорпоративной дисциплины ЕС она попыталась обозначить свою позицию. Заявления, которые звучали на встрече в Польше от представителей ЕС и США, свидетельствовали фактически о переписывании истории Второй мировой и об отрицании решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма. Так что Болгария тоже постаралась подать свой голос в русле западной линии. Второй момент - это ситуация в самой Болгарии в последние годы. Там идет то, что они называют "процессом восстановления исторической правды", переписывая при этом многие страницы национальной и вообще балканской истории. Это касается не только Второй мировой, но и Великого восточного кризиса 1875-1878 годов, то есть освобождения Болгарии русской армией от османского ига. Это касается и событий Первой мировой, и балканских войн, и вечной проблемы территориальных споров с Сербией. То есть София пытается максимально активно позиционировать себя в качестве борца за восстановление исторической правды, и под ударом всех этих попыток переписать историю оказывается Россия. Это происходит из-за общего снижения отношений между Москвой и Западом, а также потому, что Россия действительно играла огромную, а иногда, как то в конце XIX века и в годы Второй мировой войны - решающую роль в освобождении Болгарии. Теперь борцам за "историческую правду" не остается ничего, кроме как поставить под сомнение роль России. Что интересно, в Болгарии несколько лет назад был очень актуален пересмотр отношений с Турцией, тогда в Болгарии даже не принято было говорить об османском иге, его заменяли на "османское присутствие". Периодически борьба за национальную историю обостряется в связи с какими-то историческими датами. Пару лет назад это было освобождение от османов, теперь - начало Второй мировой, через некоторое время найдут еще какой-то повод, чтобы попытаться переписать историю в угоду конъюнктурным целям.

Но это не имеет отношения к настроениям в болгарском обществе в целом. Все исторические события не очень интересны молодому поколению, которое больше озабочено социально-экономическими проблемами. Болгары знают свою историю, и отношения Софии и Москвы большинство, если не брать националистов, оценивают позитивно. Гораздо большими раздражителями для населения остаются сложные отношения с соседями - Сербией, Грецией, Турцией. Многие воспринимают переписывание истории как доказательство того, что Болгария несамостоятельна и вынуждена следовать в русле принятой на Западе точки зрения. Нынешние заявления МИД Болгарии - тоже свидетельство несамостоятельности и следования дискуссиям, которые прошли в Польше.