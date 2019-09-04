Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Лица, признанные в виновными в преступлениях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, не будут подвергаться на Украине обязательной химической кастрации. Вето на соответствующий законопроект наложил президент страны Владимир Зеленский, передают украинские СМИ со ссылкой на сообщение сайта Верховной рады.

Предполагалось, что педофилы будут заноситься правоохранителями в специальные базы данных и проходить процедуру химической кастрации (имеющей, как известно, временный эффект). В июле документ получил одобрение большинства Рады, подписан занимавшим пост спикера Андреем Парубием и отправлен на стол главе государства. Одновременно к Зеленскому обратились и правозащитники с просьбой не дать закону ход.

Они уверяли, что подобные меры "нарушают права человека", в том числе тех педофилов, которые, например, обращались за помощью к специалистам по поводу своих "психических расстройств", однако непосредственно преступных деяний не совершали. Активисты также попытались оградить конфиденциальность педофилов.

Какими мотивами руководствовался Зеленский, не позволив ужесточить наказания в отношении тех, кто совершал преступления в отношении детей, неизвестно. Сообщается лишь, что законопроект возвращен в Раду на доработку с поправками президента.