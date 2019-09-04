Новости

В Иране освободили часть экипажа задержанного британского танкера 04.09.2019
Зубков: Играли с Аргентиной классно, боролись, но это не результат 04.09.2019
Евросоюз откажется от украинских фруктов и овощей 04.09.2019
ДНР: Приглашение в состав СЦКК - попытка Киева втянуть РФ в конфликт 04.09.2019
Роухани: Иран продолжит исследования в сфере атома вне рамок ядерной сделки 04.09.2019
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США 04.09.2019
В ГП назвали профессиональными действия силовиков на митингах 04.09.2019
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы 04.09.2019
Вышел трейлер "Плохих парней 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом 04.09.2019
Экспериментальные "Уралы" ржавеют под открытым небом 04.09.2019
Российские туристы в Болонье поймали уличного вора 04.09.2019
Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit 04.09.2019
В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция 04.09.2019
Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске 04.09.2019
Путин одобрил новый планшет лесничего 04.09.2019
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 04.09.2019
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 04.09.2019
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 04.09.2019
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 04.09.2019
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 04.09.2019
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 04.09.2019
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 04.09.2019
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 04.09.2019
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 04.09.2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 04.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 23:07
Рубрика: Спорт

Домой уехали ни с чем

Наши девушки проиграли в 1/4 финала Евро-2019 итальянкам
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 198(7956)
Женская сборная России досрочно покинула чемпионат Европы, который на первом этапе проходил сразу в четырех странах, а завершится в ближайшее воскресенье в столице Турции Анкаре. 4 сентября в польской Лодзи наши девушки в матче 1/4 финала против Италии потерпели поражение - 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).
В решающие моменты матча итальянские волейболистки усилили блок и оставили не у дел нападающих сборной России. Фото: cev.eu В решающие моменты матча итальянские волейболистки усилили блок и оставили не у дел нападающих сборной России. Фото: cev.eu
В решающие моменты матча итальянские волейболистки усилили блок и оставили не у дел нападающих сборной России. Фото: cev.eu

Главный тренер национальной команды Вадим Панков в стартовом составе выпустил не номинально основную связующую Евгению Старцеву, а ее менее опытную коллегу по амплуа Татьяну Романову. Все дело в том, что в предыдущей игре с Бельгией на стадии 1/8 финала Романова очень удачно вышла на площадку вместо Старцевой в первом сете. Татьяна тогда наладила комбинационную игру, свои передачи адресовала тем, кто показывал высокую эффективность нападения, а сама выполняла коварные подачи, не раз ставившие в тупик бельгиек. Итоговые четыре эйса для пасующей - отличный показатель.

Возглавляющий сборную России по волейболу Саммелвуо покинул "Кузбасс"

Итальянки считались безоговорочными фаворитками этого четвертьфинала. Уж больно хорошую игру демонстрировала в предыдущих встречах темнокожая нападающая Паола Эгону. Но и к ней россиянкам поначалу удалось подобрать особенный ключик. В стартовой партии наши лидировали до пяти очков, затем "скуадра адзурра" подравнялась в счете, однако в игре на "балансе" сборная России все-таки преуспела, посрамив тех скептиков, которые принялись заранее "хоронить" девушек Панкова.

Главный тренер россиянок Вадим Панков позицию основной связующей доверил Татьяне Романовой

После того, как Италия взяла вторую партию, в третьей перевес России достигал пяти мячей, но концовку скомкали. Эгону, пусть и через многочисленные ошибки, все-таки смогла разыграться и самые важные мячи забивала. Да и в четвертом сете нашим девушкам просто не хватило терпения. Лидировали довольно долго, дело шло к тай-брейку. Жаль, мастерства и сил для победы не хватило. Впрочем, неудачу на Евро-2019 нельзя назвать фатальной. Ранее россиянки добыли олимпийскую путевку. А значит - все же сезон удался.

Спорт Волейбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин назвал "придурками" считающих Дальний Восток балластом
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии