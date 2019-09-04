Женская сборная России досрочно покинула чемпионат Европы, который на первом этапе проходил сразу в четырех странах, а завершится в ближайшее воскресенье в столице Турции Анкаре. 4 сентября в польской Лодзи наши девушки в матче 1/4 финала против Италии потерпели поражение - 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

Главный тренер национальной команды Вадим Панков в стартовом составе выпустил не номинально основную связующую Евгению Старцеву, а ее менее опытную коллегу по амплуа Татьяну Романову. Все дело в том, что в предыдущей игре с Бельгией на стадии 1/8 финала Романова очень удачно вышла на площадку вместо Старцевой в первом сете. Татьяна тогда наладила комбинационную игру, свои передачи адресовала тем, кто показывал высокую эффективность нападения, а сама выполняла коварные подачи, не раз ставившие в тупик бельгиек. Итоговые четыре эйса для пасующей - отличный показатель.

Итальянки считались безоговорочными фаворитками этого четвертьфинала. Уж больно хорошую игру демонстрировала в предыдущих встречах темнокожая нападающая Паола Эгону. Но и к ней россиянкам поначалу удалось подобрать особенный ключик. В стартовой партии наши лидировали до пяти очков, затем "скуадра адзурра" подравнялась в счете, однако в игре на "балансе" сборная России все-таки преуспела, посрамив тех скептиков, которые принялись заранее "хоронить" девушек Панкова.

Главный тренер россиянок Вадим Панков позицию основной связующей доверил Татьяне Романовой

После того, как Италия взяла вторую партию, в третьей перевес России достигал пяти мячей, но концовку скомкали. Эгону, пусть и через многочисленные ошибки, все-таки смогла разыграться и самые важные мячи забивала. Да и в четвертом сете нашим девушкам просто не хватило терпения. Лидировали довольно долго, дело шло к тай-брейку. Жаль, мастерства и сил для победы не хватило. Впрочем, неудачу на Евро-2019 нельзя назвать фатальной. Ранее россиянки добыли олимпийскую путевку. А значит - все же сезон удался.