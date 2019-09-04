Знаковый форум пройдет на Дону в 14-й раз

В Ростове-на-Дону пройдет заседание организационного комитета фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". В повестке - вопросы готовности форума, который состоится 22-27 сентября.

В числе организаторов мероприятия - Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Постоянный Комитет Союзного государства, Правительство Ростовской области...

Впервые фестиваль состоялся в 2006 году и был приучен к 10-й годовщине подписания Договора об образовании Сообщества России и Беларуси. (Тогда форум приняла Анапа, в дальнейшем "местом постоянной прописки" его стал Ростов-на-Дону.)

В жюри песенного конкурса вошли известные российские и белорусские музыканты

Своей важнейшей целью участники и организаторы фестиваля видят построение единого культурного пространства Беларуси и России, сотрудничество между различными молодежными объединениями двух стран, поддержку молодых талантов.

Участники фестиваля - а их около 300 человек - это молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. Среди них музыканты, певцы, танцоры, цирковые артисты, представители различных общественных организаций из разных регионов Беларуси и России.

Вместе с начинающими исполнителями на мероприятиях форума выступают звезды - победители и лауреаты престижных конкурсов и проектов.

В программе форума в этом году - концерты, мастер-классы, тематические вечера, дискуссионные клубы, экскурсии, спортивные мероприятия. Во время акции "Помним, гордимся!" участники фестиваля встретятся с ветеранами войны и труда, посетят детские дома с благотворительной акцией "Доброе сердце". Запланирована концертная эстафета по городам Ростовской области.

А главным событием фестиваля станет конкурс исполнителей молодежной песни. Советом Парламентского Собрания учреждены два специальных приза, их вручат в номинациях "Лучший исполнитель от Республики Беларусь" и "Лучший исполнитель от Российской Федерации".