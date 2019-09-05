Английские школы обяжут тестировать первоклассников

Следить за уровнем образования нужно смолоду, подумали власти Альбиона и решили к осени 2020 года ввести во всех государственных начальных школах Англии обязательное тестирование для первоклассников. Его проведут в первые недели обучения. Как объясняют в британском министерстве образования, через несколько лет результаты, которые покажет ребенок, помогут понять, какого прогресса тот добился к моменту перехода в среднюю школу.

Новую инициативу пока только тестируют, но уже слышны голоса недовольных. К ее пилотной версии, запущенной этой осенью, присоединились только 9 600 школ по всей стране, еще семь с лишним тысяч отказались. Причина недовольства проста: как объясняют сами разработчики, новое тестирование не заменяет уже существующие в каждой школе собственные внутренние проверки навыков и знаний первоклашек, оно будет идти параллельно с ними. Тогда, спрашивается, зачем делать двойную работу, подвергать детей лишнему стрессу и тратить на все это дело, как уже было заявлено правительством, 10 миллионов фунтов стерлингов?

Министерство образования объясняет: придуманный ими экзамен, который должен пройти не позднее, чем через шесть недель после приема ребенка, нужен по большому счету только самому ведомству, на судьбу детей он влиять никак не будет. Его результаты внесут в министерскую базу данных, где на каждого ученика заведут дело, и по прошествии нескольких лет, когда тот будет переходить в среднюю школу, образовательный прогресс проанализируют на основе этих самых результатов. Авторы инициативы также настаивают, что для чистоты эксперимента не нужно готовить детей к проверке, а чтобы не было никакого стресса, лучше вообще не говорить, что она состоится, потому что у нее не может быть "сдавших" или "не сдавших" - никаких оценок никто ставить не будет. Как рассказали "Российской газете" в британском министерстве, проверяющие просто пометят, справился ребенок с заданиями или нет. При этом школы, которые обязаны выделять на проведение экзамена своих сотрудников и помещения, могут либо попросить поделиться его результатами, либо вовсе их проигнорировать. Если запрос в министерство все же поступит, то оно составит тезисное описание того, как показал себя ученик.

Новое тестирование не заменяет уже существующие в британских школах внутренние проверки навыков и знаний первоклашек

В новое тестирование войдут задания интерактивного и практического характера. Учителя или их помощники в течение 20 минут будут оценивать уровень развития речи ребенка, начальные математические и грамматические навыки, а также коммуникационные способности. Основными инструментами для проверки, как объясняют в министерстве, будут "соответствующие возрасту ресурсы, с которыми дети могут обращаться и манипулировать". Примечательно, что если во время экзамена что-то пойдет не так (например, ребенок устанет или будет слишком много отвлекаться), то учитель имеет право приостановить его и продолжить в другое время.

Несмотря на разъяснения министерства образования, педагогическое сообщество Британии возмущено: как можно сравнивать тесты, которые проходят дети в 4-5 лет (на Альбионе именно в этом возрасте дети идут в начальную школу) и в 11, когда они переходят в среднюю? Более того, разве это справедливо - одним и тем же тестом проверять сразу и четырехлетних, и пятилетних детей, учитывая, что разница в развитии между ними довольно большая, и кто-то из них мог к тому же перед школой ходить в какие-нибудь подготовительные дошкольные учреждения? Но в ответ на это министерство лишь молча продолжает подготовку к претворению своих планов.

Между тем

На британских первоклашек, которые впервые переступают порог школы, тут же обрушивается лавина опасной информации о "гендерном разнообразии" и о возможностях по смене пола. Об этом пишет почетный старший исследователь в лондонском Университете Роухэмптона Сьюзан Мэтьюс в книге "Изобретение трансгендерных детей и подростков". Газета The Telegraph отмечает: такие, как госпожа Мэтьюс, оказались в Британии в меньшинстве. Публично говорить о вреде школьных уроков, посвященных пропаганде "выбора" пола, в стране не принято - "активисты сделали все, чтобы критические дискуссии на эту тему замалчивались". Это признает и психиатр-консультант одного из фондов при британском минздраве доктор Дэвид Белл. Однако именно "методички" Национальной службы здравоохранения легли в основу учебных планов для начальных школ, которые "не защищают детей и вступают в конфликт с законом", убеждена Мэтьюс. Она приводит выдержки из учебника "Можно я расскажу тебе о гендерном разнообразии?", выпущенного для школьников с возрастной маркировкой "7+". Повествование там ведется от лица 12-летнего ребенка по имени Кит, "который проходит трансформацию от девочки к мальчику" через прием гормональных препаратов-блокаторов полового созревания. От его лица составители учебника уверяют, будто такая "терапия" совершенно безвердна. Книгу Мютьюс написала в соавторстве со Стефанией Дэвис-Арай, которая вместе с группой неравнодушных родителей пытается противостоять "трансгендерному лобби".