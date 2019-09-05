Apple превратила в "кирпичи" iPhone на 300 тысяч долларов

IPhone - желанный гаджет для многих пользователей. Однако воровать их нет никакого смысла. Это доказали воры, которые украли из магазина Apple смартфоны на более чем 300 тысяч долларов.

Как уточняет портал Ubergizmo, кража произошла в австралийском городе Перт. Воры, потратившие силы и время на то, чтобы добыть iPhone, судя по всему, не знали, что у Apple есть беспрецедентные меры безопасности.

Как только стало известно о краже, компания заблокировала гаджеты и сделала их бесполезными - по сути, превратила в "кирпичи". Украденные устройства можно, конечно, продать на запчасти, однако стоить это будет в разы дешевле.

Эксперты уточняют: покупая смартфоны на черном рынке, пользователи рискуют приобрести бесполезный гаджет. Предыдущий владелец может заблокировать его через интернет.