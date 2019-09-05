Австралия первой на баскетбольном ЧМ взяла путевку в Токио-2020

Сборная Австралии первой на проходящем в Китае мужском чемпионате мира по баскетболу выиграла путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. А россияне завтра начинают турнир за 1-16-е места второго этапа матчем против Польши.

Интересно, что Австралия оформила пропуск на Олимпиаду не благодаря своей сегодняшней победе над Литвой (87:82), а в связи с поражением выступавшей в другой группе Новой Зеландии от Греции (97:103).

Если быть совсем уж точным, то среди участников ЧМ право сыграть на Олимпиаде есть и у Японии, но эта команда его получила еще давным-давно как страна-организатор грядущих летних Игр. Австралия - именно первая, кто завоевал олимпийскую путевку по спортивному принципу.

Система олимпийского отбора через чемпионат мира такова, что важнее всего не конкретное занятое место, а положение той или иной команды относительно соседей по континентальной зоне. Австралия продолжит выступать в турнире за 1-16-е места, Новая Зеландия далее сыграет за 17-32-е позиции. Только две этих команды представляли на ЧМ регион "Австралия и Океания", имевший одну олимпийскую квоту.

Далее на две путевки от Европы претендуют продолжающие борьбу за медали Россия, Польша, Сербия, Испания, Италия, Греция, Чехия, Франция и Литва.

Два места в Токио-2020 также полагается Америке. Здесь в борьбе США, Бразилия, Аргентина, Доминиканская Республика, Венесуэла и Пуэрто-Рико.

По одной путевке положено Азии и Африке. Никто из представителей этих континентов в турнир за 1-16-е места чемпионата мира не попал, все выступят в соревнованиях за 17-32-е строчки в итоговой классификации. Претенденты от Азии - Китай, Южная Корея, Иран, Филиппины, Иордания. Кандидаты от Африки - Нигерия, Кот-д"Ивуар, Тунис, Ангола и Сенегал.