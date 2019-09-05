Австралия первой на баскетбольном ЧМ взяла путевку в Токио-2020

Новости

Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
Путин посетит космодром Восточный 17:07
Школьник из Бурятии, которого поздравил Путин, будет учиться в Петербурге 17:06
Путин, Моди, Абэ и Баттулга посетили турнир по дзюдо 17:06
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским 17:04
ГАЗ создаст преемника "Валдая" 17:00
Дипломаты рассказали о судьбе российских моряков с британского танкера 16:56
В Чечне нашли 250-килограммовую авиабомбу 16:55
На те же грабли: когда появится первый пикап Hyundai 16:53
Гуру театра из РФ, Украины и Беларуси дадут мастер-классы студентам в Минске 16:52
Поиски пропавшей на Вологодчине 2-летней девочки показали на видео 16:51
Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины" 16:48
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье 16:42
Московские профсоюзы поддержали кандидатов, защищающих трудовые права 16:32
Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров 16:25
В Дагестане скончался третий пострадавший в ДТП с поездом 16:25
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 17:40
Рубрика: Спорт

Австралия первой на баскетбольном ЧМ взяла путевку в Токио-2020

Текст: Илья Трисвятский
Сборная Австралии первой на проходящем в Китае мужском чемпионате мира по баскетболу выиграла путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. А россияне завтра начинают турнир за 1-16-е места второго этапа матчем против Польши.

Интересно, что Австралия оформила пропуск на Олимпиаду не благодаря своей сегодняшней победе над Литвой (87:82), а в связи с поражением выступавшей в другой группе Новой Зеландии от Греции (97:103).

Если быть совсем уж точным, то среди участников ЧМ право сыграть на Олимпиаде есть и у Японии, но эта команда его получила еще давным-давно как страна-организатор грядущих летних Игр. Австралия - именно первая, кто завоевал олимпийскую путевку по спортивному принципу.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Определился состав двух групп на втором этапе баскетбольного ЧМ-2019

Система олимпийского отбора через чемпионат мира такова, что важнее всего не конкретное занятое место, а положение той или иной команды относительно соседей по континентальной зоне. Австралия продолжит выступать в турнире за 1-16-е места, Новая Зеландия далее сыграет за 17-32-е позиции. Только две этих команды представляли на ЧМ регион "Австралия и Океания", имевший одну олимпийскую квоту.

Далее на две путевки от Европы претендуют продолжающие борьбу за медали Россия, Польша, Сербия, Испания, Италия, Греция, Чехия, Франция и Литва.

Два места в Токио-2020 также полагается Америке. Здесь в борьбе США, Бразилия, Аргентина, Доминиканская Республика, Венесуэла и Пуэрто-Рико.

По одной путевке положено Азии и Африке. Никто из представителей этих континентов в турнир за 1-16-е места чемпионата мира не попал, все выступят в соревнованиях за 17-32-е строчки в итоговой классификации. Претенденты от Азии - Китай, Южная Корея, Иран, Филиппины, Иордания. Кандидаты от Африки - Нигерия, Кот-д"Ивуар, Тунис, Ангола и Сенегал.

Спорт Баскетбол Спорт Олимпийские игры Олимпиада-2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении