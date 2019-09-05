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05.09.2019 21:09
Рубрика: В мире

Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября

Президент России Владимир Путин за два до терактов 11 сентября звонил и предупреждал американского лидера Джорджа Буша-младшего о возможной атаке. Об этом пишет в своей книге бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Путин рассказал американскому коллеге, что "российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана".

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При этом Биби напомнил, что Путин был первым из иностранных президентов, который выразил американцам соболезнования.

Джордж Биби занимал должности главного аналитика ЦРУ по России, кроме того, он был советником вице- президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

Теракты 11 сентября 2001 года стали самыми масштабными в истории США: экстремисты террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили несколько пассажирских самолетов и направили их в небоскребы в Нью-Йорке и в здание Пентагона, один самолет упал в Пенсильвании. Трагедия унесла жизни более трех тысяч человек.

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