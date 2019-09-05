Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября

Президент России Владимир Путин за два до терактов 11 сентября звонил и предупреждал американского лидера Джорджа Буша-младшего о возможной атаке. Об этом пишет в своей книге бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Путин рассказал американскому коллеге, что "российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана".

При этом Биби напомнил, что Путин был первым из иностранных президентов, который выразил американцам соболезнования.

Джордж Биби занимал должности главного аналитика ЦРУ по России, кроме того, он был советником вице- президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

Теракты 11 сентября 2001 года стали самыми масштабными в истории США: экстремисты террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили несколько пассажирских самолетов и направили их в небоскребы в Нью-Йорке и в здание Пентагона, один самолет упал в Пенсильвании. Трагедия унесла жизни более трех тысяч человек.