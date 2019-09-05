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05.09.2019 00:45
Рубрика: В мире

Бывший болгарский министр осудил заявления МИД страны об СССР

Скандальные заявления МИД Болгарии о роли СССР в освобождении Европы от нацизма вызвали бурную реакцию среди политиков и общественности. Бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии "Альтернатива за болгарское возрождение" (АБВ) Румен Петков назвал это "безумием".

Фото: Reuters
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"Все, что произошло после 1944 года в Болгарии и 1949 года в мире - все было оговорено странами, которые принимали участие: Советский Союз, США, Великобритания, - передает РИА Новости слова Петкова. - И это не решение только одного из этих государств".

Напомним, что днем ранее МИД Болгарии обвинило СССР в "полувековых репрессиях, деформированном экономическом развитии и оторванности Болгарии от процессов в развитых европейских странах".

В мире Европа Болгария Вторая мировая война
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