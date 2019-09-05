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05.09.2019 14:37
Рубрика: Экономика

ЦБ может оштрафовать Сбербанк за срыв срока подключения к СБП

Текст: Игорь Зубков

Банк России может оштрафовать Сбербанк, если он присоединится к Системе быстрых платежей (СБП) после 1 октября - срока, установленного для всех системно значимых кредитных организаций.

Фото: iStock
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"У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку, - сообщил представитель Банка России. - Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года. В апреле этого года был опубликован проект нормативного акта Банка России со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября. Процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила 2-4 месяца и не вызвала никаких сложностей".

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовый конгломерат готов к штрафам. "Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив", - сказал он ТАСС.

Ранее Греф сообщил, что Сбербанк не успевает подключиться к СБП к 1 октября, потому что это требует большого количества доработок и на стороне банка, и на стороне СБП, то есть Банка России и его "дочки" Национальной системы платежных карт". "Сейчас ведется диалог, определяются сроки", - заявил Греф.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Сбербанк обладает крупнейшей собственной системой P2P-переводов по номеру телефона.

В перечень системно значимых входит 11 кредитных организаций, из них уже подключились к СБП Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк. Еще один системно значимый банк завершает подключение к СБП в ближайшее время, сообщил Банк России.

"В случае неисполнения требований Банка России (о присоединении к СБП) к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы", - подчеркнули в Банке России.

Согласно статье 74 закона о ЦБ РФ, за нарушение кредитной организацией законов, подзаконных актов и предписаний Банка России последний имеет право взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала. При этом чистая прибыль Сбербанка за семь месяцев этого года составила 520 миллиардов рублей.

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