Меньше месяца остается до старта очередного сезона в Национальной хоккейной лиге.

Многие игроки уже прибыли в расположение своих клубов и в ближайшие дни начнут подготовку к поединкам регулярного чемпионата в тренировочных лагерях.

Но есть и такие хоккеисты, которые пока не спешат на лед и активно участвуют в различных благотворительных акциях .

Вот, скажем, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин напомнил о себе поклонникам, приняв участие в рекламном ролике в честь запуска хлопьев для завтрака, названных в его честь, - Ovi Os.

Уже 17 сентября, в день рождения Александра, на полках американских супермаркетов сети появятся коробки хлопьев, украшенные портретом российской звезды хоккея.

Каждая упаковка будет стоить 2,69 доллара. В качестве бонуса к продукту покупатели получат возможность сыграть в игру с дополненной реальностью через Snapchat, где нужно от лица хоккеиста бросать хлопья по мишеням.

Как сообщили производители, часть средств будет направлена в Мэрилендский детский онкологический фонд.

Сам Овечкин рассказал, что всегда с радостью откликается на подобные предложения:

- Для меня важно помогать тем, кто нуждается в помощи. А особенно если речь идет о раке. Это главная причина. Ну и к тому же я очень люблю хлопья.

Также Овечкин, который выступает за "Вашингтон" с 2005 года, поделился с официальным сайтом NHL.com/ru своими воспоминаниями о первом сезоне в заокеанской лиге и сообщил, что знает, когда может завершить свою карьеру:

- Первый раз с генеральным менеджером "Вашингтона" Джорджем Макфи мы встретились во Франции. Были я, он и мой представитель Глеб. В первый день Макфи сказал одну цифру, а мы ответили, что подумаем. Потом приехали в Вашингтон. Каждую неделю у нас с ним проходили разговоры. С одним меня хоккеистом сравнивали, с другим. Кто сколько очков набрал, кто Кубок Стэнли взял. Я подписывать контракт отказывался.

И еще несколько встреч, но все без результата. Тогда я говорю: "Все, ждем до лета". Но прошло две недели, ко мне как раз приехали папа с мамой. Тут Джордж говорит: "Срочно бери родителей, брата - и приезжай к нам в офис. Будем с Леонсисом встречаться".

Ну, мы что? Собрались и поехали. Первое предложение было просто на шесть лет на девять миллионов долларов, плюс опция еще шесть лет на 10 млн долларов. Я сказал: "Давайте добавим еще один год". Эх, дурак, надо было говорить, чтобы еще четыре года добавили! Сейчас был бы в шоколаде… И все. Они взяли паузу. Мы вышли, папа с братом начали курить. Стоим, разговариваем. А что переживать? Мы сказали, как хотим. Да - значит, да. Нет - извините, нет. Но они согласились. Мы в офисе пожали друг другу руки, подписали контракт. Вот и все. То есть родители сыграли большую роль. Но все эти переговоры я вел сам.

Что касается "точки Х" - момента, когда игрок повесит коньки на гвоздь, то Александр признался, что на сегодняшний день он точно не знает, когда попрощается с большим хоккеем:

- Честно говоря, пока представить не могу, когда этот момент насупит. Просто не могу загадать, что станет с моим здоровьем в 40 лет. Если возникнут проблемы, пойдет игра не та - зачем обманывать хоккей, болельщиков, партнеров, самого себя? Я хочу выходить на лед, получать удовольствие. А когда ты реально начнешь понимать, что уже все - и глаза не горят, и тебе не хочется - нужно заканчивать с хоккеем и заниматься другими делами.

Тем временем НХЛ представила рейтинг продаж игровых свитеров по итогам прошлого сезона.

Вне конкуренции у болельщиков стал свитер капитана "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. Вторую позицию в рейтинге занял Александр Овечкина, а тройку "призеров" замкнул нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс. В первую десятку также вошли Марк-Андре Флери ("Вегас"), Патрис Бержерон ("Бостон"), Патрик Кэйн ("Чикаго"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), Джонатан Тэйвс ("Чикаго") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

Между тем

Как сообщают мировые информационные агентства, в 2021 году в НХЛ вместо традиционного Матча звезд может пройти Кубок мира. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что он питает осторожный оптимизм об успехе переговоров с профсоюзом игроков по новому коллективному соглашению. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2021/22, при этом НХЛ может выйти из него с 1 сентября 2019 года, профсоюз игроков - двумя неделями позже. В случае такого развития событий в сезоне начнется локаут. Среди разногласий лиги и профсоюза называется возможность игроков НХЛ участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года. В то же время считается, что обе стороны хотели бы заменить Матч звезд на Кубок мира, который будет проводиться в течение одной недели. НХЛ организовывала Кубок мира в 1996, 2004 и 2016 годах.