Чему учат в школах ДНР

Новости

Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге 22:38
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ 21:47
Ученые обнаружили, что морские змеи используют свою голову как жабры 21:36
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 21:20
В Батуми нашли "сокровища" римского командира 21:15
Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями 21:13
Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября 21:09
Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта 20:39
В школьной столовой под Липецком нашли рис с червями 19:35
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 19:20
СК сообщил подробности катастрофы с прогулочным катером в Крыму 19:15
В Москву возвращаются автомобильные пробки 19:02
В Крыму МЧС приостановит поиски пассажира затонувшего катера 18:47
Рэпер Элджей женился на ведущей "Орла и решки" Ивлеевой 18:42
Стоимость барреля нефти превысила 62 доллара 18:38
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы 18:31
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 21:28
Рубрика: Общество

Не предали!

Чему учат в школах ДНР
Текст: Иван Волосюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
В первую неделю нового учебного года во всех школах ДНР идут уроки на тему "Русский язык - мой мир, моя душа, моя вселенная". Родному языку здесь никогда не изменяли. Даже в довоенное время, когда Киев требовал украинизации школ, а чиновники не замечали профессиональных достижений русистов.

Среди тех, кто долгие годы учит детей Донбасса русскому, лауреат Международного пушкинского конкурса Наталья Кияница.

За последние пять лет в школах ДНР многое изменилось: например, появился обязательный экзамен по русскому в выпускных классах.

Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе

Во время обострения вооруженного конфликта республика получала из России не только продовольствие и медикаменты, но и учебники, в том числе по родному языку и литературе. Затем начался процесс перехода на новые образовательные стандарты, приближенные к российским.

"Многолетнее общение с коллегами из разных стран дает огромный опыт, заряд энергии и новые возможности: сотрудничаю с белоруссами, виртуально общаюсь с коллегами из Грузии, Казахстана и т. д. Теперь я понимаю, что Пушкинский конкурс сделал мою педагогическую жизнь ярче и интереснее..." - говорит Наталья Кияница.

По каким же учебникам учится современный Донецк? В первую очередь, по российским.

Кстати

В новом учебном году российские учителя будут работать не только в Таджикистане, но и в Киргизии. Туда приехали преподаватели русского и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и начальных классов.

Общество Образование В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие