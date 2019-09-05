Чему учат в школах ДНР

В первую неделю нового учебного года во всех школах ДНР идут уроки на тему "Русский язык - мой мир, моя душа, моя вселенная". Родному языку здесь никогда не изменяли. Даже в довоенное время, когда Киев требовал украинизации школ, а чиновники не замечали профессиональных достижений русистов.

Среди тех, кто долгие годы учит детей Донбасса русскому, лауреат Международного пушкинского конкурса Наталья Кияница.

За последние пять лет в школах ДНР многое изменилось: например, появился обязательный экзамен по русскому в выпускных классах.

Во время обострения вооруженного конфликта республика получала из России не только продовольствие и медикаменты, но и учебники, в том числе по родному языку и литературе. Затем начался процесс перехода на новые образовательные стандарты, приближенные к российским.

"Многолетнее общение с коллегами из разных стран дает огромный опыт, заряд энергии и новые возможности: сотрудничаю с белоруссами, виртуально общаюсь с коллегами из Грузии, Казахстана и т. д. Теперь я понимаю, что Пушкинский конкурс сделал мою педагогическую жизнь ярче и интереснее..." - говорит Наталья Кияница.

По каким же учебникам учится современный Донецк? В первую очередь, по российским.

Кстати

В новом учебном году российские учителя будут работать не только в Таджикистане, но и в Киргизии. Туда приехали преподаватели русского и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и начальных классов.