В Италии по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александра Коршунова. Мужчину арестовали в аэропорту Неаполя, куда он прилетел на отдых с семьей.

"30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России А.Ю. Коршунов на основании международного ордера, выданного США", - подтвердили информацию на Смоленской площади.

Сотрудники посольства РФ в Риме незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина. Дипломаты получили консульский доступ к соотечественнику и держат ситуацию на контроле. "Посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии", - уточнили в МИДе.

По некоторой информации, Вашингтон подозревает Александра Коршунова в экономическом шпионаже и хищении интеллектуальной собственности. Россиянину грозит экстрадиция в США. В ближайшее время вопрос о выдаче мужчины американским правоохранителям рассмотрят в итальянском суде.

В российском внешнеполитическом ведомстве случившееся назвали примером недобросовестной конкуренции. Аналогичное мнение на полях Восточного экономического форума высказал президент РФ Владимир Путин. "Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции", - подчеркнул российский лидер.