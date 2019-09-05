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05.09.2019 22:32
Рубрика: Спорт

Освоился в Нью-Йорке

Пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал "РГ", как смог впервые в карьере пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 199(7957)
Российский теннисист Даниил Медведев наделал много шума на US Open - благодаря своим ярким победам и смелым выходкам на корте, а еще искрометным комментариям после матчей. И вот 6 сентября впервые в карьере он сыграет в полуфинале турнира "Большого шлема". Его соперником на пути в финал Открытого чемпионата США будет болгарин Григор Димитров.
Даниил Медведев: Я выиграл пять матчей, но, наверное, должен был потерпеть поражения в четырех из них. Фото: Reuters Даниил Медведев: Я выиграл пять матчей, но, наверное, должен был потерпеть поражения в четырех из них. Фото: Reuters
Даниил Медведев: Я выиграл пять матчей, но, наверное, должен был потерпеть поражения в четырех из них. Фото: Reuters

Медведев специально для "РГ" рассказал о трудностях по ходу турнира, работе над собой и планах на будущее.

Даниил, если оглянуться назад, ожидали, что пройдете на US Open так далеко?

Даниил Медведев: Это был неоднозначный турнир для меня. Я выиграл пять матчей, но, честно говоря, я, наверное, должен был потерпеть поражение в четырех из них. Такие вещи сложно говорить, потому что я всегда выкладываюсь на все сто процентов. Но во втором раунде у меня случились судороги, и я думал, что не выиграю ту встречу. Третий раунд был очень сложным, ведь Фелисиано Лопес играл лучше, чем когда-либо. Каждый раз ситуация на корте могла повернуться на 180 градусов, особенно в матче со Стэном Вавринкой. Я отыграл весь матч после того, как потянул квадрицепс, и все же смог победить. Так что у меня просто нет слов. Я счастлив оказаться в полуфинале.

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Продолжим тему противоречий. Стиль вашей игры понятен и приятнее далеко не всем, согласны?

Даниил Медведев: Я знаю, что играть против меня может быть некомфортно. Я тренируюсь во Франции. Мои спарринг-партнеры - парни, которые занимают места в третьей-четвертой сотне мирового рейтинга. Это хорошие теннисисты, и, если я действительно хочу победить их, я начинаю делать легкие подачи, чтобы они думали, что загнали меня в угол. Но им это не удается, и они сходят с ума. Пожалуй, именно так и нужно действовать все время. Я совершенствую свою манеру игры и надеюсь, что людям она понравится. Потому что, пока я рос, многие говорили, что мой стиль какой-то неприглядный и уж точно не помогает мне выигрывать матчи. Сейчас гораздо больше людей говорит, что я гений в плане тактики. Однако я все еще считаю, что могу многое улучшить, и именно этим я и занимаюсь в ходе каждой тренировки. Когда я не участвую в турнире, мы с моим тренером думаем, что мне следует сделать, чтобы повысить свой уровень.

Расскажите поподробнее...

Даниил Медведев: Было два матча в Цинциннати, когда я полностью изменил свой стиль - против Доминика Кепфера и Новака Джоковича. Я понимал, что мне нужно это сделать - перейти на мощные удары, бить раньше, иначе меня одолеют. Я терпеть не мог, когда мой тренер просил меня перестроиться в ходе тренировки. Но когда этот ход срабатывал во время матчей, я испытывал большое удовольствие.

Вы проводите лучший "Большой шлем" в карьере, ворвались в топ-5 мирового рейтинга, квалифицировались на Итоговый турнир. Ваши ближайшие планы понятны. А в будущее смотрите?

Даниил Медведев: Честно говоря, мне сложно загадывать на четыре-пять лет вперед, но я бы сказал, что остаться на том же уровне было бы очень хорошо. Я просто стараюсь совершенствоваться каждый день. Моя главная цель - выигрывать каждый свой матч, и именно это я и стараюсь делать.

Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Во втором полуфинале сойдутся испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини. Надаль победил аргентинца Диего Шварцмана и в 33-й раз оказался в четверке лучших на "мэйджоре". Хотя все еще уступает по этому показателю Новаку Джоковичу (36) и Роджеру Федереру (45). Для Берреттини, который в четвертом круге выбил из борьбы россиянина Андрея Рублева, а в четвертьфинале - француза Гаэля Монфиса, это будет первый полуфинал турнира "Большого шлема", как и для Медведева.

За выход в финал женского US Open поспорят украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс, а также швейцарка Белинда Бенчич и канадка Бьянка Андрееску. Уильямс-младшая одержала свою 100-ю победу на Открытом чемпионате США. Остальные претендентки - на этом уровне новички. Если Свитолина уже играла в полуфинале Уимблдона-2019, то для Бенчич и особенно Андрееску это настоящий прорыв в карьере. 19-летняя канадская теннисистка начала этот сезон за пределами первой сотни, но в обновленном рейтинге будет осваиваться топ-10.

Эти и другие матчи можно будет посмотреть на каналах Eurosport и в сервисе Eurosport Player.

Прямая речь

Григор Димитров, победитель Итогового турнира ATP-2017:

- На мой взгляд, Медведев был сосредоточен на своей игре на протяжении всего лета. И надо признать, отлично его провел. Он приобрел уверенность в себе, победив в Цинциннати и отлично выступая в Нью-Йорке. Медведев сыграл множество действительно хороших матчей. Я не смотрел за его поединками внимательно, но немного видел, как он играл здесь. Очевидно, он все делает правильно. Тем не менее я собираюсь оказать ему достойное сопротивление. Последние шесть-семь месяцев не были простыми для меня: травма плеча, потеря позиций в рейтинге. Но я продолжал верить в себя, восстанавливаться и работать.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2019
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