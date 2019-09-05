Экспорт российского угля в Азиатско-Тихоокеанский регион растет

К 2035 году, по оценкам Минэнерго, в России будут добывать 550-670 миллионов тонн угля - на 25-52% больше, чем фактический (и рекордный) уровень добычи в 2018 году. Эти планы вполне реальны, так как составлялись с учетом оценок участников рынка, рассказала на Восточном экономическом форуме председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

По ее словам, цены на уголь всегда волатильны, а на коксующийся уголь в последнее время растут, что позволяет наращивать добычу. В прошлом году "Колмар" увеличила ее в два раза, до 10 миллионов тонн в год. Эти объемы рассчитаны в том числе на рост экспортных поставок. Как рассказала Анна Цивилева, сейчас идут переговоры с индийскими металлургическими компаниями. "Колмар" уже совершил несколько пробных поставок коксующегося угля в Индию. В будущем наращивать поставки поможет глубоководный порт, который "Колмар" планирует запустить в начале 2020 года.

На форуме "Колмар" также подписал трёхстороннее соглашение с Дальневосточным федеральным университетом и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Документ предусматривает, в частности, проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию студентов ДВФУ и интеграцию научной, образовательной и производственной деятельности в угольной отрасли Дальневосточного федерального округа.