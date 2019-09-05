Глава Маланкарской церкви: Я потрясен искренней верой россиян

Сегодня закончился визит главы древнейшей христианской церкви Индии - Маланкарской - Святейшего Католикоса Василия Мара Фомы Павла II. После встречи с патриархом Кириллом и посещения известных русских святынь и церковной больницы святителя Алексия он ответил на вопросы корреспондента "РГ".

Ваша церковь сегодня активно развивает межхристианские контакты. В 2017 году вы прислали патриарху Кириллу письмо с предложением возобновить их и между нашими церквями. Как они возобновляются? Чем вызван ваш визит в Россию?

Святейший Католикос Мар Фома Василий Павел II: Для церквей в наше время очень важно пребывать в единстве, стремиться к нему. Я изначально, став Католикосом в 2010 году, видел свою задачу в том, чтобы выстроить отношения с другими церквями. Мы начали выстраивать межхристанские отношения с развития контактов с древними восточными церквами и, конечно, у нас всегда было намерение восстановить контакты с Русской православной церковью. Именно это побудило нас направить письмо Святейшему патриарху Кириллу. Но все благое совершается во время угодное Богу. И сейчас, действительно, настал момент для наиболее плодотворной и эффективной реализации наших намерений. Главная цель нашего визита в Москву и встречи со Святейшим патриархом Кириллом - выстроить крепкие отношения между нашими Церквами. Чтобы через это единство и межцерковный союз являть новому, молодому поколению свидетельство о Христе.

Какие темы затрагивались на встрече с патриархом Кириллом. Их было заявлено много: и социальное служение, и образование, и защита христиан. Что бы вы выделили как главное и самое интересное?

Святейший Католикос Мар Фома Василий Павел II: Я бы особо отметил одно направление нашего общего сотрудничества, которое обозначил Святейший патриарх Кирилл - это тема диаконии, социального служения.

Мы сейчас в нашей церкви уделяем особое внимание развитию этого направления, особенно в том, что касается попечения о бедных, нуждающихся, больных. У нас также очень активно развивается медицинское служение.

Святейший патриарх Кирилл особенно подчеркивал на нашей встрече, что церковь не должна замыкаться в церковной ограде. Она должна реализовывать свою миссию, свое призвание через служение людям, которые нуждаются в помощи. И это в полной мере совпадает с позицией нашей церкви, которая ставит во главу угла служение ближним. Надо понимать, что церковь ответственна не только за саму себя но и за судьбу всего мира. Это только один момент, который мне кажется самым важным сегодня. Но на встрече с патриархом обсуждалось и много других тем возможного сотрудничества - в академической сфере, студенческих обменах, в совместных медиапроектах и многом другом.

Встреча Католикоса и патриарха Кирилла проходила почти параллельно встрече президента Путина и премьер-министра Индии господина Нарендры Моди.

Святейший Католикос Мар Фома Василий Павел II: Это, конечно, случайное совпадение, но это хорошее совпадение, и наша церковь усматривает в этом определенный символизм. А наши верующие, обратившие на это внимание, восхищены им.

Маланкарская церковь выразила готовность, когда нужно, предоставлять свои храмовые помещения для богослужений священников Русской православной церкви. В Чандрапуре это даже налажено.

Святейший Католикос Мар Фома Василий Павел II: Но это же так естественно. Это проявление христианской любви.

Прямая речь

Святейший Католикос Мар Фома Василий Павел II: Мы благодарны за прием, который оказала нам Русская церковь и лично Святейший патриарх Кирилл. Это мой второй визит в Россию, я посещал вашу страну в 1988 году. Но глава нашей Церкви последний раз посещал вашу страну только в 1976 году. А в 1977 году Святейший патриарх Пимен посещал нашу церковь. И вот сейчас вновь Предстоятель древней христианской церкви Индии побывал в России.

Мы благодарны и вдохновлены богатством той духовности, которую мы здесь обнаружили, и изобилием святых, которых мы полюбили. Память о них мы увозим сейчас в собою в Индию.