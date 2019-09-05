Гуру театра из РФ, Украины и Беларуси дадут мастер-классы студентам в Минске

В рамках проекта "Минская инициатива", который объединяет деятелей науки и культуры Беларуси, России и Украины, пройдут мастер-классы для обучающихся в театральных вузах. С 9 по 14 сентября студенты из трех стран соберутся в стенах Белорусской государственной академии искусств.

В программе мастер-классов - занятия по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству. В течение трех дней педагоги будут делиться своими знаниями со студентами, которые после завершения стажировки представят спектакли, которые они поставили в своих вузах.

В этом году участники проекта будут совершенствовать свои навыки под чутким руководством ректора ГИТИСа Григория Заславского, доцента кафедры сценической пластики Олега Волынцева и Старшего преподавателя кафедры мастерства актера Екатерины Николаевой. Украинскую театральную школу представят педагог кафедры актерского мастерства Киевского университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого Вадим Морозов и заслуженная артистка Украины, старший преподаватель кафедры сценической речи университета Анна Гринчак. Беларусь представит заслуженный артист Республики, декан актерского факультета Белорусской государственной академии искусств Юрий Мищанчук.