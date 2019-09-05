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05.09.2019 16:20
Рубрика: Общество

Исследование: Онлайн-задачки повышают рост успеваемости ребенка на 20%

Текст: Ксения Колесникова
Электронные образовательные сервисы помогают ребенку в учебе? Кому они приносят самую большую пользу? Это смогли выяснить специалисты Института образования НИУ ВШЭ и Яндекс.Учебника. Они провели масштабное исследование успеваемости детей в начальной школе. В нем приняли участие более 200 учителей и 6000 учеников третьих классов. Пилотными стали сибирские регионы: Алтайский край и Новосибирская область.

Сравнивались несколько групп ребят. Одним малышам учителя помимо обычных домашних упражнений давали еще от 20 до 40 заданий по русскому языку и математике в форме занимательных онлайн-задачек. Ребенок мог решать их сам на компьютере, и, если ошибался, получал дополнительные попытки и подсказки. Другой группе детей домашние задания задавались только в традиционной форме.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Итоги?

В среднем успеваемость детей в начальной школе, которые решали онлайн-задачки в Яндекс.Учебнике, выросла на 20 процентов больше, чем у тех, кто не тренировался на цифровой образовательной платформе. Особенно прогресс был заметен для изначально слабо успевающих учеников - им было особенно полезно отрабатывать и закреплять материал.

"На успеваемость ребят очень влияет степень их мотивации. Бывает, ребенок один дома и без подсказок решает домашнее задание, правильно ли он решил, он узнает только через день, когда учитель проверит тетрадки. К этому времени малыш уже может забыть, почему он выбрал тот путь решения, который выбрал и не сразу понять, в чем ошибка. А еще зимой у нас стоят морозы ниже -40С, поэтому не все дети ходят в школу. В таких условиях, конечно, цифровая платформа помогает: можно и задания удаленно дать, и ребенок не только сразу видит результат, но еще и три попытки с подсказками на решение имеет, все это очень снижает стресс начинашек, а значит помогает лучше учиться", - говорит участница исследования Юлия Копылова, учительница начальных классов МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа".

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Что еще показало исследование? Так или иначе, но у всех учеников к концу года падает интерес к школьным предметам. Но у ребят, которые делают домашнюю работу с помощью интерактивных цифровых сервисов, он падает все-таки меньше. При этом дети из экспериментальной группы чаще пользуются гаджетами в образовательных целях, чем ученики из обычного класса.

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