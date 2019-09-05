Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Израильский дипломат Цви Маген, который в разные годы возглавлял посольства своей страны в Москве и Киеве, назвал украинский язык выдуманным. Кроме того, он усомнился в существовании государственности Украины.

"Украине - нынешней, новой - пришлось из ничего создавать государство", - заявил Цви Маген, которого цитирует канал ITON-TV. Дипломат уточнил, что на Украине ранее не было государственности, поэтому Киеву пришлось это выдумывать заново, включая язык.

По мнению Магена, Украина имеет потенциал, однако на данный момент далека от независимости.