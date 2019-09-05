Документ подчеркивает - далеко не каждая инициатива становится законом. Перечислено, кто имеет право законодательной инициативы. Это в первую очередь президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, правительство страны, законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Законопроекты могут инициировать так же Конституционный и Верховный суды, но только по вопросам, касающимся их ведения.

Каждый поступающий в Госдуму законопроект и все материалы к нему отправляются на имя председателя Думы и регистрируются там в Управлении документационного обеспечения, где получают регистрационный номер. Потом на документ заводится электронная регистрационная карта.

Потом документы идут в профильный комитет Думы. Там их проверяют "на соответствие установленным требованиям". Оттуда законопроект и все бумаги с его обоснованием идут в Совет Госдумы.

Совет Думы может вернуть законопроект назад в профильный комитет или инициатору закона. А может сразу включить его в примерную программу работы Госдумы. При этом будет назначен ответственный за документ комитет. А иногда и несколько комитетов. Именно комитет и проведет основную работу над законопроектом: привлечет экспертов, представителей профессиональных и научных сообществ, создаст рабочие группы для анализа предложений "по совершенствованию инициативы", проведет парламентские слушания, "круглые столы". Список таких мероприятий по закону может быть не маленький.

Рассмотренный ответственным комитетом и рекомендованный к принятию или отклонению законопроект должен быть рассмотрен на пленарном заседании. Сам процесс рассмотрения законопроекта в Госдуме включает три стадии.

Сначала проходит первое чтение. Там рассматривается концепция законопроекта, оценивается его важность и практическая значимость, соответствие Конституции, заслушивается доклад разработчика документа и проводится голосование за его принятие в первом чтении. Если не будет собрано достаточное количество голосов, то законопроект будет считаться отклоненным.

При втором чтении предусматривается более детальное обсуждение законопроекта с разными вариантами поправок, составленными ответственным комитетом в виде таблиц. Если документ будет принят во втором чтении, то он отправится в ответственный комитет "для устранения возможных противоречий, установления правильной взаимосвязи статей и для редакционной правки". После чего законопроект с заключением Правового управления Госдумы представляется ответственным комитетом в Совет Госдумы. И документ включает порядок работы Госдумы для третьего чтения.

Уже при третьем чтении законодатели выслушают доклад представителя ответственного комитета, выступления фракций и будет голосование за принятие документа в целом.

Одобренные Госдумой федеральные конституционные законы и принятые федеральные законы с соответствующими постановлениями Госдумы, стенограммами пленарных заседаний, заключениями правительства РФ и всеми остальными сопутствующими материалами оформляются ответственным комитетом и в течение пяти дней передаются в Совет Федерации.

Обязательному рассмотрению верхней палатой парламента подлежат федеральные конституционные законы, законы о поправках в Конституцию, финансовые законы, законы о ратификации и денонсации международных договоров РФ, а также законы по вопросам войны и мира, статуса и защиты госграницы. Остальные законы Совет Федерации может не рассматривать и не обсуждать - это будет означать согласие с их принятием.

Если глава государства отклонит закон, то обе палаты парламента будут рассматривать его повторно

Последним этапом будет подписание и обнародование закона президентом РФ. Это происходит после поступления документа из Совета Федерации. Если глава государства отклонит закон, то обе палаты парламента будут рассматривать его повторно. Если федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством, не менее 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, то он идет на подпись президенту.

Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после момента их подписания президентом.

Что касается вступления законов в силу, то по общему правилу они начинают действовать через 10 дней после официального опубликования. Но в самом документе может быть указан другой срок.