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05.09.2019 18:35
Рубрика: Власть

Закон по буквам

Госдума разъяснила, как инициатива может превратиться в норму права
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Любопытный документ обнародован на официальном сайте Государственной Думы. Он фактически пошагово растолковывает гражданам, как появляется закон, кто имеет право внести законопроект на рассмотрение Госдумы, сколько чтений проходит проект, прежде чем стать законом. В чем особенность всех стадий и кто подписывает финальный вариант текста. Из разъяснения становится понятно - появление закона - сложная процедура, где все расписано по деталям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ подчеркивает - далеко не каждая инициатива становится законом. Перечислено, кто имеет право законодательной инициативы. Это в первую очередь президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, правительство страны, законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Законопроекты могут инициировать так же Конституционный и Верховный суды, но только по вопросам, касающимся их ведения.

Каждый поступающий в Госдуму законопроект и все материалы к нему отправляются на имя председателя Думы и регистрируются там в Управлении документационного обеспечения, где получают регистрационный номер. Потом на документ заводится электронная регистрационная карта.

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Потом документы идут в профильный комитет Думы. Там их проверяют "на соответствие установленным требованиям". Оттуда законопроект и все бумаги с его обоснованием идут в Совет Госдумы.

Совет Думы может вернуть законопроект назад в профильный комитет или инициатору закона. А может сразу включить его в примерную программу работы Госдумы. При этом будет назначен ответственный за документ комитет. А иногда и несколько комитетов. Именно комитет и проведет основную работу над законопроектом: привлечет экспертов, представителей профессиональных и научных сообществ, создаст рабочие группы для анализа предложений "по совершенствованию инициативы", проведет парламентские слушания, "круглые столы". Список таких мероприятий по закону может быть не маленький.

Рассмотренный ответственным комитетом и рекомендованный к принятию или отклонению законопроект должен быть рассмотрен на пленарном заседании. Сам процесс рассмотрения законопроекта в Госдуме включает три стадии.

Сначала проходит первое чтение. Там рассматривается концепция законопроекта, оценивается его важность и практическая значимость, соответствие Конституции, заслушивается доклад разработчика документа и проводится голосование за его принятие в первом чтении. Если не будет собрано достаточное количество голосов, то законопроект будет считаться отклоненным.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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При втором чтении предусматривается более детальное обсуждение законопроекта с разными вариантами поправок, составленными ответственным комитетом в виде таблиц. Если документ будет принят во втором чтении, то он отправится в ответственный комитет "для устранения возможных противоречий, установления правильной взаимосвязи статей и для редакционной правки". После чего законопроект с заключением Правового управления Госдумы представляется ответственным комитетом в Совет Госдумы. И документ включает порядок работы Госдумы для третьего чтения.

Уже при третьем чтении законодатели выслушают доклад представителя ответственного комитета, выступления фракций и будет голосование за принятие документа в целом.

Одобренные Госдумой федеральные конституционные законы и принятые федеральные законы с соответствующими постановлениями Госдумы, стенограммами пленарных заседаний, заключениями правительства РФ и всеми остальными сопутствующими материалами оформляются ответственным комитетом и в течение пяти дней передаются в Совет Федерации.

Обязательному рассмотрению верхней палатой парламента подлежат федеральные конституционные законы, законы о поправках в Конституцию, финансовые законы, законы о ратификации и денонсации международных договоров РФ, а также законы по вопросам войны и мира, статуса и защиты госграницы. Остальные законы Совет Федерации может не рассматривать и не обсуждать - это будет означать согласие с их принятием.

Если глава государства отклонит закон, то обе палаты парламента будут рассматривать его повторно

Последним этапом будет подписание и обнародование закона президентом РФ. Это происходит после поступления документа из Совета Федерации. Если глава государства отклонит закон, то обе палаты парламента будут рассматривать его повторно. Если федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством, не менее 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, то он идет на подпись президенту.

Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после момента их подписания президентом.

Что касается вступления законов в силу, то по общему правилу они начинают действовать через 10 дней после официального опубликования. Но в самом документе может быть указан другой срок.

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