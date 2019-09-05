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05.09.2019 18:43
Рубрика: Экономика

Номер удался

Абоненты мобильной связи распробовали вкус свободы
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Абоненты в России уже не хранят верность сотовым операторам. С момента отмены мобильного рабства число заявок на перенос номеров постоянно растет.
Абоненты переносят номера, соблазняясь акциями и промотарифами мобильных операторов. Фото: photoxpress Абоненты переносят номера, соблазняясь акциями и промотарифами мобильных операторов. Фото: photoxpress
Абоненты переносят номера, соблазняясь акциями и промотарифами мобильных операторов. Фото: photoxpress

Только за 8 месяцев 2019 года оно достигло отметки в 7,39 миллиона. Это больше, чем за весь 2018 год, рассказали "Российской газете" в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС) - подведомственный Россвязи оператор базы данных перенесенных абонентских номеров.

Фото: РГ
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Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор от абонентов поступило 27,4 миллиона заявок на переход к другому мобильному оператору с сохранением своего номера. Спрос на услугу растет каждый год. Если в 2016-м было подано 3,9 миллиона заявок, то в 2018-м уже около 7,2 миллиона. Абоненты "мигрируют" по двум причинам, полагают эксперты. Одни уходят из-за того, что недовольны качеством обслуживания и тарифной политикой "родного" оператора. Других соблазняют промоакции конкурентов.

Новых абонентов в России уже практически нет, говорит Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily.

Борьба между операторами идет за тех же самых людей, поэтому они постоянно предлагают какие-то новые интересные условия. Промотарифы, как правило, долго "не живут", но людям все равно кажется, что они могут заметно сократить расходы на связь, если перейдут к другому оператору и воспользуются выгодным предложением, поясняет Денис Кусков.

По его мнению, абоненты будут продолжать "бегать" от оператора к оператору до тех пор, пока те не прекратят жонглировать тарифными планами. "В Европе у каждой компании есть три-четыре тарифных плана, которые рассчитаны на определенный объем потребляемых услуг. У наших операторов десятки действующих тарифных планов, и они меняются по три раза в год", - объясняет Кусков.

Данные ЦНИИС подтверждают его тезисы. Там отмечают, что пики популярности услуги по переносу номера частично совпадают с проведением акций, связанных с изменением тарифной политики действующих операторов связи.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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Активность абонентов-"перебежчиков" также увеличивается, когда на рынок выходят новые поставщики услуг мобильной связи. Например, в мае 2018 года в России заработал виртуальный оператор Easy4 (бренд европейской группы EasyCall). В сентябре того же года запустился виртуальный "СберМобайл" - детище Сбербанка. Тинькофф банк создал "Тинькофф мобайл". Все виртуальные операторы предоставляют услуги связи под собственным брендом на сетях существующих сотовых компаний. Абонентов у них в сравнении с "большой четверкой" пока не так много. Тем не менее по активности в плане привлечения внимания абонентов акциями и бонусами конкурентам они не уступают.

Самые непостоянные абоненты живут в Центральном федеральном округе. На него в 2018 году пришлось 40,44 процента от общего количества поданных обращений на перенос номеров. Меньше всего их пришло из Северо-Кавказского федерального округа - 1,24 процента.

По количеству успешно перенесенных абонентских номеров лидируют Москва и Московская область (около 29 процентов). В целом же реально перенесенных номеров вдвое меньше количества поданных заявок.

Мобильное рабство упразднили в декабре 2013 года. С тех пор абоненты подали 27,4 миллиона заявок на перенос номеров

Существует временной интервал между датой приема заявки и днем ее исполнения, напоминают в ЦНИИС. Если заявка пришла от абонента-физлица, оператору на ее исполнение отводится 8 дней, если от компании - 29 дней (эти сроки определены приказом минкомсвязи).

Кроме того, оператор-донор, от которого переносится абонентский номер, имеет законное право в ряде случаев отклонить заявку на переход. Например, если по данному номеру имеется задолженность или если обнаружится несовпадение информации в базе данных оператора-донора и той, которая была предоставлена новому оператору.

Важный момент: номер для переноса должен быть оформлен на абонента, который подает заявку. В переносе "чужого" тоже не откажут, но лишь в том случае, если человек при подаче документов предоставит нотариально оформленную доверенность абонента, являющегося реальным владельцем номера.

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