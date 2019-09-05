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05.09.2019 17:30
Рубрика: Общество

Кто отвечает? Пушкин

Как великий поэт стал дипломатом
Текст: Елена Кухтенкова
Как чувствует себя русский язык за рубежом, рассказывают эксперты "РГ" - участники и лауреаты Пушкинского конкурса.

Сирия

Руссий язык введен в школьную программу как второй иностранный, сообщает русист Елена Аль-Вади. Одновременно открыта кафедра русского языка в Государственном университете Дамаска.

Фото: Сергей Куксин
Ректор Гос. ИРЯ: Стоит находить аргументы, почему русский язык нужен

Монголия

Во всех монгольских школах изучается русский язык, пишет учитель русского языка Сэндэма Доржиева. Каждый год в стране проходит конкурс чтецов "Читаем Пушкина на разных языках", а ежегодная выставка рисунка "Путешествие по сказкам Пушкина" приурочена к дню рождения поэта.

Как чувствует себя русский язык за рубежом, рассказывают эксперты "РГ" - участники и лауреаты Пушкинского конкурса.

950 учителей стали лауреатами Международного Пушкинского конкурса "РГ" за 19 лет

Украина

Пушкин и Украина - тема исследования, которую предлагает своим ученикам Наталья Пономарева из Каменска Днепропетровской области. Школьная программа дает альтернативу - учить стихи великого русского поэта на украинском или на русском языках, но педагог старается донести до гимназистов поэта в оригинале. Школьникам интересно будет узнать, что Александр Сергеевич посетил Киев 21-летним юношей. Пушкин был на Щекавице, возвышающейся над древним Подолом, обошел все старинные церквушки нагорного Киева.

Общество Образование
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