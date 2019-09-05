Как выглядит новый флагман Huawei Mate 30 Pro: свежие фото

В интернет слили изображения смартфона Huawei Mate 30 Pro, релиз которого состоится 19 сентября в Мюнхене. Информацию выложил ресурс Pricebaba Daily, со ссылкой на информатора из OnLeaks.

Флагманский гаджет, как и его предшественник, Mate 20 Pro, сделан из стекла и металла. Разработчики изменили дизайн смартфона: на задней панели появился круглый модуль с четырьмя камерами. Слева от модуля камеры находится двойная светодиодная вспышка, датчик и маркировка Leica.

Устройство имеет размеры примерно 158,1 х 73,6 х 8,7 мм, толщина увеличена до 9,7 мм за счет выступа камеры (в остальных местах она составляет 8,7 мм). Дисплей назван "водопадом": он изогнут по обоим краям. Примерный размер экрана - 6,6 дюйма.

На дисплее есть "козырек", в который спрятаны три селфи-камеры и различные датчики.

Предполагается, что два основных модуля камеры получат разрешение по 40 мегапикселей. Одна из камер имеет диафрагму f/1.4-f/1.6., вторая получит сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов, третья - 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным увеличением. Четвертая камера будет оснащена 3D-датчиком ToF.

Кнопка питания Huawei Mate 30 Pro расположена на правом ребре, левый остался полностью пустым. Скорее всего, у флагмана не будет физических кнопок регулировки громкости: их заменит сенсорная область над кнопкой питания, по которой нужно будет двигать пальцем вверх и вниз.

На нижнем торце смартфона расположен слот для SIM-карты, порт USB Type-C, микрофон и решетка динамика. Сверху - инфракрасный бластер и микрофон с шумоподавлением.

По слухам, Mate 30 Pro оснастят новейшим чипсетом HiSilicon Kirin 990, встроенным 5П модемом 5G. ОЗУ и конфигурации памяти телефона пока неизвестны.

Гаджет получит батарею емкостью 4500 мАч, быструю беспроводную зарядка на 25 Вт и проводную на 55 Вт. Смартфон сможет работать на Android.