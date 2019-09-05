В Берлине стартовала выставка инноваций IFA-2019, ежегодно привлекающая тысячи компаний, выпускающих электронные новинки. Посмотреть на них и опробовать в действии приезжают и прилетают из-за океана сотни тысяч человек. Вот что удалось увидеть первым посетителям выставки еще до открытия.

Самый мощный в мире смартфон

Компании из Азии традиционно стараются выпускать все "самое лучшее", чтобы завладеть вниманием потенциальных покупателей. Не стала исключением и тайваньская ASUS - она привезла на IFA новый смартфон, который можно назвать самым мощным в мире.

Модель под названием ROG Phone II Ultimate Ediiton ориентирована не на обычных людей, которым смартфон нужен для решения повседневных задач - позвонить, пообщаться в мессенджере, открыть веб-страницу, сделать фото и поделиться в соцсети. Аппарат нацелен на аудиторию любителей мобильных игр и поэтому нафарширован самой продвинутой "начинкой". Здесь и мощнейший на сегодняшний день процессор Snapdragon 855 Plus, и 12 гигабайт оперативной памяти, и накопитель на один терабайт. Подавляющее большинство компьютеров похвастаться таким не может. Все это "железо" заметно нагревается при работе, поэтому для него предусмотрена специальная система охлаждения - просто чтобы игрок не обжег руки во время яростных баталий.

Долгое время работы обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч - это в два-три раза больше, чем у среднего смартфона.

Смартфон ASUS ROG Phone II - самый мощный и настолько «горячий», что ему нужна система охлаждения. Фото: instagram.com / asus_rog_russia

Стоить эта штуковина будет немало - 1200 евро, или почти 88 тысяч рублей. Продажи стартуют в октябре.

Легче воздуха

Отметился на IFA и другой тайваньский производитель - Acer. Компания показала ноутбук Swift 5, который, как утверждается, стал самым легким среди 14-дюймовых собратьев. Вес устройства составил 990 граммов.

Толщина корпуса тоже не подвела - в самом широком месте она составляет менее полутора сантиметров. При этом аппаратную начинку в этот корпус удалось поместить самую что ни на есть передовую - новейшие процессоры Ice Lake от Intel, до 16 гигабайт оперативной памяти и отдельный графический ускоритель. Все эти характеристики "расшифровать" может не каждый, поэтому можно сказать так: ноутбук потянет практически любую задачу, за исключением разве что очень тяжелых трехмерных игр. Можно одновременно запустить браузер и открыть в нем два десятка сайтов, текстовый редактор, программу для обработки фотографий, включить музыку - и не заметить никаких "тормозов".

В общем, это отличный ноутбук для поездок - поместится даже в небольшой рюкзак и проработает без перерыва более 13 часов. Acer Swift 5 появится в России в октябре по цене от 70 тысяч рублей.

Acer Swift 5 - легчайший в мире 14-дюймовый ноутбук, идеальный для путешествий. Фото: instagram.com / acer

И вернемся ненадолго к играм. Для геймеров, которым хочется полностью погрузиться в процесс игры, Acer выпустила "трон" Predator Thronos Air - высокотехнологичное кресло с установленными перед головой игрока мониторами и удобным столом для мышки, клавиатуры, джойстиков и геймпадов. Есть даже функция массажа - расслабить мышцы можно, не вставая с кресла.

Готовит робот, хозяин смотрит футбол

Компания Samsung привезла на выставку в Берлин не смартфоны и не планшеты - ее главными экспонатами стали умные (и красивые) бытовые приборы. Один из них - духовой шкаф Dual Cook Steam, в котором можно одновременно готовить сразу два блюда - например, одно на пару, второе на гриле с конвекцией, запахи при этом не смешиваются. Очень удобно, когда ждешь гостей и не успеваешь делать все сразу.

"Двойная духовка" Dual Cook Фото: Антон Благовещенский/РГ

Другое устройство для дома - "почти стиральная машина" под названием Air Dresser. Вместо стирки водой аппарат, напоминающий холодильник или шкаф, обрабатывает вещь, висящую на вешалке, паром снаружи и изнутри. Если предмет одежды не испачкан и его нужно просто освежить - идеальный вариант.

Samsung Air Dresser Фото: Антон Благовещенский/РГ

Большое внимание было приковано к кухонному роботу Samsung Bot Chef. Пока что он существует в виде опытного экземпляра, но в скором будущем его можно будет увидеть и в квартирах. Две свисающие с потолка роботизированные руки способны делать "грязную" работу во время готовки - например, взбить яйца для теста, порезать овощи, добавить в блюдо масло или специи. Управлять второй парой рук (их так часто не хватает во время готовки) можно через приложение, куда можно загрузить рецепт.

Кухонный робот Samsung Bot Chef Фото: Антон Благовещенский/РГ

Телевизоры - еще одна гордость Samsung. Экраны новых ТВ-панелей сделаны на базе квантовых точек - продвинутых светодиодов, позволяющих сделать картинку максимально натуральной для полного погружения. Процессор с использованием искусственного интеллекта позволяет повысить детализацию даже мутной картинки, "додумывая" детали прямо на ходу и дополняя ими видео.

Телевизоры Samsung "додумывают" детали даже на размытых видео, делая картинку качественной. Фото: news.samsung.com

"Умные" устройства способны и помогать в работе, и развлекать, и даже готовить

"Засветился" на выставке и складной смартфон Samsung Galaxy Fold. Его представили еще в начале года, но в продажу аппарат так и не поступил. Выяснилось, что гибкий экран - главная составляющая смартфона - довольно легко испортить. Компания взяла тайм-аут, чтобы доработать новинку, и теперь, кажется, все идет по плану - Galaxy Fold начнет продаваться уже 18 сентября.

Демонстрация Samsung Galaxy Fold Фото: Антон Благовещенский/РГ

Точных сроков прихода устройства в Россию в Samsung не называют, зато известно, что смартфон будет работать в сетях 5G, обещающих просто-таки космическую скорость доступа в интернет. Что касается цены, то заплатить придется немало - минимум 150 тысяч рублей. Будет у компании и бюджетный 5G-смартфон - им станет модель A90.