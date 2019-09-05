Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал сразу несколько важных заявлений

О новых акцентах в развитии Дальнего Востока заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. В нем также приняли участие премьер-министры Японии, Индии и Малайзии, президент Монголии. На площадке форума российский лидер также рассказал о мерах социальной поддержки дальневосточников и высказался на тему мирового лидерства, глобальной безопасности и отношений с США, прозвучали вопросы по поводу мирного договора с Японией и обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Сила Востока: ставка на открытость

Владимир Путин начал с обращения к иностранным гостям, поблагодарив за уважение к России. "В этом году мы принимаем свыше 8,5 тысячи участников из 65 стран. По сравнению с первым форумом его представительство увеличилось более чем вдвое", - констатировал он. Это убедительное свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку. Сила, конкурентные преимущества региона - талантливые, трудолюбивые, энергичные люди, образованная и целеустремленная молодежь, новые центры науки, индустриального роста, отраслей будущего, богатейшие запасы природных ресурсов, широкие логистические возможности и соседство с быстро растущими экономиками, перечислил Путин.

Определяя стратегию развития Дальнего Востока 15 лет назад, власти сделали ставку на максимальную открытость, тесную интеграцию в пространство АТР, а если смотреть шире - и всего мира, подчеркнул глава государства. "Это действительно был достаточно крутой, исторический поворот", - оценил он. Ведь раньше многие дальневосточные территории, в том числе и Владивосток, были "закрытыми", и никакого социально-экономического развития не было. Но сейчас ситуация кардинально поменялась и Дальний Восток стал одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии барьеров, сказал Путин. Президент России призвал инвесторов активно вкладывать в Дальний Восток, ведь условия для бизнеса здесь уникальные. И привел цифры. В 20 территориях опережающего развития - 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 трлн рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест. При этом резиденты вложили 344,8 млрд рублей и создали почти 20 тысяч рабочих мест. Действует режим свободного порта "Владивосток", его преимуществами воспользовались 1404 резидента, заключив соглашения почти на 700 млрд рублей, они готовы создать порядка 68 тысяч рабочих мест. И уже 95,2 млрд вложено, создано свыше 10 тысяч рабочих мест.

Строить и жить: ипотека в два процента

Глава государства много внимания уделил программе социального развития: нужно "конвертировать" экономические достижения региона в социальный рывок. "Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и поселков, ощутимые при этом для миллионов людей", - обозначил президент. Причем в ближайшее время. По сравнению с 2005 годом миграционный отток населения из региона снизился вдвое, но нужно окончательно переломить ситуацию, призвал Путин: "Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой".

Первая и ключевая задача нового этапа развития - поддержать молодежь, сказал президент. Прежде всего надо значительно повысить объемы строительства современного и доступного жилья. "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2 процента годовых", - объявил он. "Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке ниже, чем в среднем по стране, - в 5 процентов. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. И сразу хочу предупредить руководителей других регионов, мы не можем сделать это по всей стране. Да и это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее", - объяснил Путин, предложив запустить программу уже в этом году сроком на пять лет, распространить на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты, а также на индивидуальное жилищное строительство для тех, кто взял дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и фонда развития Дальнего Востока.

"Современной и доступной должна быть и система здравоохранения", - продолжил Путин. На Дальнем Востоке надо создать эффективную систему медицинской помощи, которая опережала бы лучшие стандарты и практики. "Можно создать в Дальневосточном федеральном округе медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом", - пояснил президент.

Президент решил адаптировать программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям Дальнего Востока: можно удвоить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты в регионе. Еще он призвал коренным образом обновить сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке, сделать их "живыми", интересными, современными центрами притяжения.

Толстой, Ганди и русская классика: от Японии и Индии

"Во Владивостоке Евразия встречается с АТР", - заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Напомнив, что Индия стала первой страной, которая открыла консульство во Владивостоке. "Древо партнерства продолжает расти еще глубже, пускает корни", - заметил он и пригласил 11 глав дальневосточных регионов в свою страну. Моди рассказал, что Лев Толстой был под сильным влиянием индийских ведических текстов. В этом году мир празднует 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди, и Моди сказал, что и Толстой, и Ганди оставили большое наследие. "Давайте вдохновляться этим общим наследием и успехом друг друга", - предложил он. "Это будет началом новой главы нашего сотрудничества", - заключил индийский лидер. А в подкрепление своих слов обещал предоставить кредитную линию на 1 млрд долларов для развития Дальнего Востока.

Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой

Цитата из Тютчева, русская поговорка про соль и призыв сделать исторический шаг - заключить мирный договор, - об этом говорил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить", - сказал он и предложил заменить в стихотворении слово "Россия" на "Япония". "Можно только верить Японии, верить в Японию", - пояснил он и привел несколько тезисов. "Япония - это авангард", - сказал Абэ. "Мы раньше всех в мире столкнулись с такой проблемой, как старение населения", - напомнил он. "Япония - это решение, - продолжил он. - У нас есть решения для этих проблем". "Япония - это партнер, - объяснил Абэ. - Это страна, которой вы все можете доверять. Обещав что-то, японцы выполняют это из поколения в поколение". Он показал слайды, где слева были российские нацпроекты, а справа - пункты плана российско-японского сотрудничества. Все они были соединены красными линиями.

Абэ сообщил, что с Путиным встречался 27 раз и предложил всем это запомнить. "Мы столько разделили трапез, что наши отношения можно назвать такими, что о них говорят: вместе съели пуд соли", - заметил он. "Японии и России именно сейчас нужно создавать будущее вместе", - заявил он. "Владимир, ты и я видим одно и то же будущее, давай же двигаться вперед к нему", - призвал Абэ. "Давай возьмем на себя ответственность перед историей и заключим мирный договор", - заключил он.

"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора", - ответил Путин. "Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - пояснил он проблему. "Но мы действительно, и я, и Синдзо, хотим ее решить, и как бы сложно это ни было, на основе Декларации 1956 года будем двигаться в направлении полноценного урегулирования всех наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора", - заключил он.

Вопросы безопасности: кому нужны ракеты?

Отвечая на вопросы на пленарном заседании, Путин заявил о конце западного лидерства, причем сослался при этом на слова французского президента Эмманюэля Макрона. Какая может быть эффективная международная организация без Индии и Китая? Или, например, Турции. Президент рассказал, как беседовал недавно с Реджепом Тайипом Эрдоганом и речь шла о возможном участии Турции в "семерке". "Думаю, что теперь, когда после приобретения С-400, Турция надежно защищена с неба, то и, конечно, работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе", - считает он.

Модератор Сергей Брилев поинтересовался, поедет ли Путин на саммит G7 в США, на что получил ответ: "восьмерка" когда-то должна была пройти в России, и у нас будут рады, если партнеры, которые тогда решили не ехать, все же приедут.

В ходе дискуссии речь не раз заходила о Штатах. Путин назвал угрозой возможное размещение ракет США в Японии и Южной Корее. "Наша позиция в отношении выхода США из ДРСМД хорошо известна... Мы не только не приветствуем этот шаг, мы считаем его контрпродуктивным, он разрушает систему международной безопасности и контроля над вооружениями", - напомнил он. "Мы уже публично сказали о том, что не будем размещать, после того как американцы испытали такую ракету. Мы не будем ее размещать - а мы произведем такие же ракеты, разумеется, - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования", - вновь подчеркнул российский лидер. "Если они будут размещены в Японии или Южной Корее, мы понимаем, что это будет сделано под предлогом купирования угроз со стороны Северной Кореи, но и для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе и на Дальнем Востоке", - объяснил президент.

Путин рассказал, что предлагал Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения на встрече в Осаке. "Ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет", - заметил он. "Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим", - рассказал Путин. Но Трамп покупать не стал. Путин напомнил, что США не ратифицировали Договор о запрещении ядерных испытаний и говорят о планах по размещению оружия в космосе: "Представьте, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Но пока наши американские партнеры на все наши предложения в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений молчат". Осудил президент и задержания за рубежом российских граждан по инициативе США, предположив, что причина таких недружественных действий - конкурентная борьба.

Украина и митинги: соблюдать закон

Форум экономический, но, как водится, говорили и про политику, в том числе об Украине, про обмен удерживаемыми лицами. Заметив, что достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей, "исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями", - пояснил Путин. "Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - объявил он, добавив, что обмен будет масштабным. Путин предостерег киевские власти от преследования оппозиции, в частности, речь о партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - есть риск наступить на грабли, на которые наступил прежний украинский лидер Петр Порошенко. Ведь это парламентская оппозиция и ее поддерживают избиратели, и эти оппозиционеры действуют по закону, а "не бегают по площадям, не требуют невозможного".

Прокомментировал президент и протесты в Москве. У людей есть право выражать свою точку зрения в ходе протестных акций, считает он. "И иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы", - продолжил Путин. "Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов", - пояснил он. Относиться ко всем участникам митингов нужно по закону, ответил президент на вопрос, можно ли мягче обойтись с молодежью, которой легко манипулировать.

Тем временем

В кулуарах ВЭФ президент Владимир Путин побеседовал с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил он. "Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - сообщил президент РФ. "Вы очень успешно конвертируете наше доброе отношение в конкретные гуманитарные акции, конкретные дела, - сказал Путин Медведчуку. - Это святое дело".