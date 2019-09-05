Курс доллара опустился ниже 66 рублей

Доллар США снижался к рублю на 0,36 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 65,98 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже на 10:45 мск.

Такое снижение американской валюты зафиксировано впервые с 26 августа 2019 года.

Курс евро снижался на 0,23 процента, до 72,88 рубля.

При этом, рубль укрепляется, несмотря на дешевеющую нефть. В частности, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизились на 0,5 процента до 60,4 доллара за баррель.