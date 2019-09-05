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Рубрика: Власть

Лавров: Отношения с КНР вышли на беспрецедентно стратегический уровень

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал мнение некоторых скептиков о том, что Китай играет роль "старшего брата" для России. По его словам, неправильно характеризовать такими категориями отношения РФ и КНР, "да и вообще между какими-либо двумя странами, по крайней мере отношения, в которых участвует Россия".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Москва выступает за отношения между государствами, которые выстраиваются на основе взаимной выгоды и которые не являются предметом диктата с какой-либо стороны, подчеркнул Лавров в интервью "Известиям". По его словам, всегда есть желание получить пользу от партнера, но при этом важно понять, что ты можешь дать ему взамен, и уже исходя из этого нужно выстраивать компромиссы, искать консенсус.

Именно так развиваются связи с Китайской Народной Республикой, заявил министр, отметив, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно стратегический уровень. "Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия", их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах, но и реализуется на практике.

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