Лавров: Международные отношения продолжают осложняться

Международные отношения продолжают стабильно осложняться и остановить этот процесс пока не удается. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что на этот счет есть много высказываний - относительно дна, которое было достигнуто, и "со дна постучали".

В интервью "Известиям" глава МИД России также обратил внимание, что США и их союзники ведут политику, нацеленную на подрыв сложившейся после Второй мировой войны международно-правовой системы. Это касается в том числе договоренностей, ранее достигнутых в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Министр отметил, что западные коллеги все меньше используют термин "международное право" и следует искать другие опоры - прежде всего Устав ООН. Кроме того, Лавров высоко оценил работу G20. По его мнению, она отражает реалии полицентричного мира.

Дипломат также заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, так как в нем недопредставлены развивающиеся регионы мира. А также отметил проблемы Всемирной торговой организации из-за развязывания Вашингтоном торговых войн.