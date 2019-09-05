Медведев поручил закупить незарегистрированные в РФ детские лекарства

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства средства на закупку лекарств, необходимых для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

"Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам", - написал глава правительства. Дети смогут получить качественное обезболивание, а врачи спокойно назначать такие препараты больным.

Пока что некоторые формы обезболивающих препаратов в России не производятся, а производители их не регистрируют в нашей стране.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами", - подчеркнул Медведев.