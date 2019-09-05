Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда правительства средств на закупку импортных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Речь идет о препаратах, не зарегистрированных в России.

По словам главы правительства, некоторые формы препаратов, так нужных российским детям - свечи, сиропы, растворы, - на сегодняшний день изготавливаются только за границей, и производители не регистрируют их в России.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", - сообщил Дмитрий Медведев. Этим же распоряжением главы правительства уполномоченному к ввозу таких лекарств Московскому эндокринному заводу дается право оперативно закупить и поставить в нашу страну такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам. Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным, заключил премьер-министр.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что минздраву и региональным властям дано поручение сформировать потребность в этих препаратах. По предварительным подсчетам, их нужно не менее десяти тысяч упаковок.

Как рассказала "РГ" Екатерина Коннова, мать тяжелобольного ребенка Арсения, нуждающегося в таких препаратах, в России они никогда не продавались, потому что не зарегистрированы тут. Однако потребность в них очень велика. Ее сын перенес шестичасовое кислородное голодание из-за врачебной ошибки, у него было три клинических смерти. В результате у мальчика внутрижелудочковое кровоизлияние четвертой степени, это значит, повреждена большая часть мозга. Арсений не может двигаться, не видит, не слышит, не может сам есть (пища вводится через специальные трубочки), и у него регулярно, даже по несколько раз в день, случаются приступы эпилепсии.

"Вылечить ее у Арсения невозможно, но можно уменьшить количество приступов, если подобрать подходящие лекарства. Я приобретала в России диазепам, но в таблетках и ампулах. Проглотить таблетку мой ребенок не может. Да и любой малыш не сможет во время приступа", - рассказывает Екатерина Коннова.

Уколы сыну она ставила ежедневно по три - пять в день на протяжении шести лет. "На ребенке живого места не осталось, - продолжает она. - И очень мучительно ставить ребенку, страдающему от боли, укол, который эту боль усиливает".

Год назад Екатерина решила приобрести этот препарат за рубежом. Там он выпускается в виде клизм. И, как выяснилось, при правильной дозировке лекарства, одной клизмы хватит на один день, и приступы эпилепсии в течение этого времени не будут повторяться.

Однако после приобретения этого лекарства через интернет и вынужденной продажи части препарата другой мамочке (ребенку Екатерины не подошла дозировка), она была задержана правоохранительными органами. Уголовное дело против нее вскоре закрыли, благодаря большому общественному резонансу. Но проблема никуда не ушла. "Нелегально покупать такие препараты за рубежом вынуждены многие мамочки", - говорит Екатерина.

Производство нужных детям препаратов поручено наладить в России. Пока же они будут закупаться за границей на деньги из Резервного фонда правительства

Покупать иностранные лекарства оказалось не только опасно, но и очень дорого - одна клизма обошлась примерно в тысячу рублей. Если ребенок тяжелый и их надо три в сутки, то получается в месяц 90 тысяч - неподъемная сумма для семей с такими детьми, где мама, как правило, не работает, а пенсия на малыша составляет 17 тысяч рублей.

Распоряжение о закупке таких препаратов - важный шаг, он облегчит жизнь очень многим детям и их матерям, считает Коннова. И выражает надежду, что этот шаг - не единственный, и приобретение таких лекарств станет периодическим. По крайней мере до момента, когда их начнут производить в России.