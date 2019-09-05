МИД РФ: Дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову

Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному по запросу США в Неаполе сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Коршунову.

"30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России А. Ю. Коршунов на основании международного ордера, выданного США", - отметили в МИД России, передает ТАСС.

На Смоленской площади рассказали, что сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты законных прав российского гражданина. "Посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжая разбираться в ситуации", - добавили в министерстве.

По некоторой информации, мужчину могут подозревать в экономическом шпионаже. Коршунову в настоящий момент грозит экстрадиция в США. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят в суде.

Госкорпорация "Ростех", в которую входит ОДК, оказывает Александру Коршунову необходимую юридическую помощь.