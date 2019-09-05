МИД: Ситуация с задержанием сотрудника ОДК в Италии на контроле посольства РФ

Российские дипломаты держат под контролем ситуацию с задержанием сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по запросу США в Италии.

На Смоленской площади случившееся назвали примером недобросовестной конкуренции, передает ТАСС. "Ситуация находится на контроле посольства России в Италии", - заявили в МИД России.

Накануне стало известно, что в Неаполе по запросу американских властей был арестован директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов. Вместе с семьей он прилетел туда на отдых.

По некоторым данным, мужчину могут подозревать в экономическом шпионаже. Коршунову в настоящий момент грозит экстрадиция в США. В ближайшее время этот вопрос рассмотрят в суде.

Госкорпорация "Ростех", в которую входит ОДК, оказывает Александру Коршунову необходимую юридическую помощь и задействует для этого дипломатические каналы.