Минобороны опровергло информацию о гибели военнослужащих в Сирии

В министерстве обороны России опровергли появившиеся сначала в западных, а затем и в некоторых российских СМИ данные о погибших российских военнослужащих, находившихся в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

В военном ведомстве подчеркнули, что "российских наблюдательных постов", о которых идет речь в материалах СМИ, в районе населенного пункта Джурин попросту нет. "Информация о якобы гибели российских военнослужащих не соответствует действительности", - отметили в минобороны.

Кроме того в военном ведомстве обратили внимание на тот факт, что российский журналист, опубликовавший эту информацию, ранее неоднократно был уличен в публикации "непроверенной информации на основе слухов".

В четверг в одном из российских деловых изданий появилась информация о том, что в зоне Идлиб в Сирии трое российских военнослужащих погибли, а еще двое офицеров были ранены. Газета ссылалась на военно-дипломатический источник. По его данным, группа из восьми бойцов, не пересекая линию конфликта, двигалась в наблюдательный пункт, но за 30 метров до него подорвалась на минах.