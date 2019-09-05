Минприроды готовит налоговые льготы для геологоразведки в Арктике

Минприроды готово ввести налоговые стимулы для геологоразведки в Арктике, однако пока только для отечественных компаний. Об этом "РГ" на полях Восточного экономического форума сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Все, что касается арктической зоны и работы на шельфе, это дорогостоящие процессы, и они требуют специального налогового стимулирования, которое мы разрабатываем, пока рассматриваем только для отечественных компаний", - отметил он.

Ранее на одной из сессий ВЭФ замглавы минприроды Денис Храмов рассказал, что министерство предлагает ввести повышенный коэффициент в размере 3,5 к расходам на геологоразведочные работы в Арктике при расчете налога на прибыль (сейчас он составляет 1,5).