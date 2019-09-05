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05.09.2019 21:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями

Текст: Ольга Игнатова

Предприниматели иркутского Тулуна, чей бизнес пострадал из-за сильнейшего наводнения летом нынешнего года, так до сих пор не получили никакого материального возмещения.

Фото: пресс-служба администрации Иркутской области
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Об этом сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он, как передает агентство ТАСС, раскритиковал работу Министерства экономического развития РФ с пострадавшими от паводка предпринимателями.

По его словам, правительство оперативно приняло решение, уже выделило 500 миллионов рублей, однако со стороны министерства соответствующих решений нет.

Напомним, что из-за обильных и долгих дождей реки в районе города Тулун вышли из берегов. Было подтоплено почти 17 тысяч домов, из них более тысячи оказались снесены потоком воды.

Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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