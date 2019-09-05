Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями

Предприниматели иркутского Тулуна, чей бизнес пострадал из-за сильнейшего наводнения летом нынешнего года, так до сих пор не получили никакого материального возмещения.

Об этом сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он, как передает агентство ТАСС, раскритиковал работу Министерства экономического развития РФ с пострадавшими от паводка предпринимателями.

По его словам, правительство оперативно приняло решение, уже выделило 500 миллионов рублей, однако со стороны министерства соответствующих решений нет.

Напомним, что из-за обильных и долгих дождей реки в районе города Тулун вышли из берегов. Было подтоплено почти 17 тысяч домов, из них более тысячи оказались снесены потоком воды.