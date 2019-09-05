На Багамах число жертв урагана "Дориан" увеличилось до 20

Власти Багамских островов заявили, что не менее 20 жителей архипелага стали жертвами урагана "Дориан". Уточняется, что 17 человек погибли на островах Абако, еще трое - на острове Большой Багама.

По словам министра здравоохранения островного государства Дуэйна Сандза, поисковые операции все еще продолжаются. Власти не исключают, что число жертв увеличится, пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Miami Herald.

Обрушившийся на Багамы ураган "Дориан" разрушил или повредил около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

По данным национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас "Дориан" находится в районе побережья штата Джорджия и движется в направлении штата Южная Каролина со скоростью около 3,5 м/с. Скорость ветра в пределах урагана превышает 49 м/с.