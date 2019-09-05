На ВЭФ запустили обратный отсчет до чемпионата мира по Го

Сегодня в рамках спортивной программы Восточного экономического форума прошла церемония запуска часов, начавших отсчет времени до 41-го Чемпионата мира по Го. Он впервые пройдет в России. Любители главной стратегической игры Востока будут состязаться во Владивостоке с 28 мая по 4 июня 2020 года, чтобы определить сильнейшего.

На торжественную церемонию на стенде Минвостокразвития собрались участники международного турнира на кубок V Восточного экономического форума, в котором принимают участие около 70 человек, в том числе бизнесмены из Индии, Китая, Кореи, России и Японии, а также сборные команды из Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Бурятии, Приморья, Якутии, Хабаровского края, представители федераций го из Европы, Индии, Кореи и России.

- Это большое достижение, что спортивное мероприятие мирового уровня анонсируется на Восточном экономическом форуме. Мы постараемся провести чемпионат мира на самом высоком уровне, - заверил, открывая церемонию, глава Минвостокразвития Александр Козлов.

По мнению большого поклонника этой игры, главного исполнительного директора золотодобывающей компании Polymetal Виталия Несиса, "спортивный элемент предстоящего чемпионата очень важен, но основную роль Го играет в культурном плане".

Фото: Пресс-служба Федерации Го Приморского края

- Го - это мост между цивилизациями - европейской (западной) и азиатской (восточной). Научившись играть в Го, можно не только интересно провести время, развить свои интеллектуальные способности, но и лучше понимать наших соседей, проникнуть в их менталитет. С представителями других культур необходимо уметь разговаривать, и для понимания психологии восточных партнеров навыки игры в Го незаменимы. Партии здесь проходят медленнее, чем в шахматах, и именно так обычно развиваются отношения с компаниями из Азии. Кроме того, Го не ставит целью уничтожение соперника: здесь выигрывает тот, кто приобретет больше ценностей, а это созидательная задача, - подчеркнул Виталий Несис.

Справка "РГ"

Членами Международной федерации Го являются 77 стран. В чемпионатах мира принимают участие победители национальных чемпионатов. Сегодня в Го играет более 50 миллионов человек. Игра объединяет элиты Азии в неформальный клуб.

Россия - лидер в развитии Го в Европе. В нашей стране игрой увлекается около 50 тысяч человек, более чем в 40 регионах открыты клубы и секции Российской федерации Го. Россияне регулярно становятся чемпионами Европы и занимают призовые места на всех европейских соревнованиях. Лучшее достижение на чемпионатах мира - IV место.